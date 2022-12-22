«И уносит меня, и уносит меня...»: лихой водитель отправился в сугроб под Петербургом

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Водитель "Ларгуса" переоценил свои возможности на заснеженной дороге и не справился с управлением в затяжном повороте. Зацепив кормой встречный КамАЗ, гонщик улетел в сугроб.
"Все признаки гонщика: висел на хвосте, поворотниками не пользовался, ну и главное - гнал в населённом пункте по снежной каше", - пишет автор видео.
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