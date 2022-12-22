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«И уносит меня, и уносит меня...»: лихой водитель отправился в сугроб под Петербургом

«И уносит меня, и уносит меня...»: лихой водитель отправился в сугроб под Петербургом

Автор:
22 декабря 2022 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   занос   ларгус   лихач   пешехода сбили   
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Водитель "Ларгуса" переоценил свои возможности на заснеженной дороге и не справился с управлением в затяжном повороте. Зацепив кормой встречный КамАЗ, гонщик улетел в сугроб.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   занос   ларгус   лихач   пешехода сбили   
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3  комментария
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21k
ЦСКА Час назад
Повезло идиоту что со встречки снесло! Иначе точно одвухсотился бы....
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6k
Бу 59 минут назад
долбен
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1k
Максим Макашев Час назад
торопыжик
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Олег

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