В Санкт-Петербурге водитель подбил стоящие в правой полосе «Жигули»

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На КАД в Санкт-Петербурге возле Таллинской развязки "Жигули" стояли в правой полосе без включенной "аварийки". Водитель "Фокуса", вероятно, отвлёкся от дороги и не успел вовремя затормозить.
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36-летний мужчина госпитализирован с ушибом грудной клетки и сломанными рёбрами. В какой машине он находился, не сообщается.
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дтп проспал торможение
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