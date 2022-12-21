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В Санкт-Петербурге водитель подбил стоящие в правой полосе «Жигули»

В Санкт-Петербурге водитель подбил стоящие в правой полосе «Жигули»

Автор:
21 декабря 2022 13:59
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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На КАД в Санкт-Петербурге возле Таллинской развязки "Жигули" стояли в правой полосе без включенной "аварийки". Водитель "Фокуса", вероятно, отвлёкся от дороги и не успел вовремя затормозить.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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7  комментариев
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Ну ептить. Мало того, что на зелёной магистрали остановка запрещена вообще и везде, даже на "обочине", так ещё два дебила: один встает как осел между двемя стогами, другой смотрит куда угодно, только не на дорогу: тормоза загорелись, когда он уже носом упёрся.
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311
Igor Grishaev 37 минут назад
Снайпер! С первого выстрела снял..
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9k
Игорь 49 минут назад
а так понимаю, что аварийка и знак не сильно бы помогли в данном случае но все же ......
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24k
Михаил Сметанкин 57 минут назад
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Ivan Час назад
В этой фразе прекрасно всё: "вероятно, отвлёкся от дороги"...
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Олег

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