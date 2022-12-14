Классика рынка: модель, изменившая судьбу BMW

У различных автопроизводителей бывают разные времена. То взлеты, то падения, без этого никуда. У БМВ были такие времена тоже, особенно тяжелыми были послевоенные годы. Но постепенно компания "поднялась с колен", а полностью ей удалось восстановиться в конце семидесятых, когда дебютировали новые модели.