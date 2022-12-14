Классика рынка: модель, изменившая судьбу BMW

620
10
Мало кто знает, что BMW несколько раз была на грани банкротства, особенно в послевоенный период, когда покупательная способность была низкой и большинство людей не могли позволить себе её роскошные модели.
У различных автопроизводителей бывают разные времена. То взлеты, то падения, без этого никуда. У БМВ были такие времена тоже, особенно тяжелыми были послевоенные годы. Но постепенно компания "поднялась с колен", а полностью ей удалось восстановиться в конце семидесятых, когда дебютировали новые модели.
Одна из Series 3, которую вы можете увидеть на прилагаемых фотографиях, в частности, это первое поколение. Выпуск продолжался с 1975 по 1982 года под индексом E21 и, по мнению многих, стал поворотным моментом в немецком автомобилестроении.
×
×
3-я серия предлагалась с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми двигателями, но на американском рынке топовым стал 320i. Хотя янки привыкли к двигателям большего объема, а BMW предлагала в Европе модели 320/6 и 323i с шестицилиндровым двигателем в рядной конфигурации, он не соответствовал американским нормам выбросов.
По этой причине 320i можно было заказать только с 2-литровым бензиновым двигателем, развивавшим 125 л.с. и максимальный крутящий момент 172 Нм. Он разгонялся с места до 100 км/ч за 10,5 секунды, а максимальная скорость составляла 180 км/ч.
Возможно, сегодня эти цифры кажутся посредственными, но сорок с лишним лет назад цифры были относительно хорошими. По общему признанию, с ценой в 9 735 долларов США (39 799 долларов США на сегодня) БМВ определенно не был дешевым.
И здесь надо упомянуть, что автомобильная промышленность «за океаном» в конце семидесятых предлагала в основном громоздкие модели, поэтому BMW, который был быстрее медлительного Cadillac или Lincoln, безусловно, заслуживает похвалы. Отметим, что коробка передач на этом автомобиле четырехступенчатая механическая, хотя были модификации и с пятиступенчатой коробкой передач.
Одну из таких моделей, недавно выставили на аукционе. После десяти дней торгов самая высокая цена составила 10 250 долларов США. Владелец отказался продавать ее по такой цене.
Источник:
Ссылки по теме:
- Капсула времени: на продажу выставили BMW 1985 года выпуска с пробегом всего 230 километров
- Безумно редкий баварский родстер BMW 507 1958 года с ценой в 2.5 миллиона долларов
- Ультраредкая гаражная находка BMW 507 1957 года выпуска продана за 2,4 миллиона евро
- «Акулий нос» из 80-х: взгляните на красивый синий BMW M6
- Этот BMW 507 1957 года простоял в гараже 43 года, но может стоить миллионы долларов
Метки: BMW bmw 320 авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
Новости партнёров