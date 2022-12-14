FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10583 поста • 810 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Классика рынка: модель, изменившая судьбу BMW

Классика рынка: модель, изменившая судьбу BMW

Автор:
14 декабря 2022 08:51
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   bmw 320   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
620
10
Мало кто знает, что BMW несколько раз была на грани банкротства, особенно в послевоенный период, когда покупательная способность была низкой и большинство людей не могли позволить себе её роскошные модели.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: BMW   bmw 320   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
353
Мицелий Грибов Час назад
Вот только эти всратые американские бампера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

362396



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ
"Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров...
Набирающие популярность в сообществах
Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12
Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12
Имитация падающих метеоритов в Дубае
Имитация падающих метеоритов в Дубае
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный квест

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#забавно#Ynews#люди#улыбнуло#полиция#автомобили#Приколы
#Юмор#Прикол#факты#позитив#подборка#СССР#авто аварии#США#дети#Прошлое
#интересно#история#дтп#аварии#Россия#фотографии#Спорт#новый год#картинки#сарказм
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Суперредкий BMW 1960-х годов — одна из немногих моделей бренда без фирменной решетки радиатора Суперредкий BMW 1960-х годов — одна из немногих моделей бренда без фирменной решетки радиатора Как выглядит служебный BMW фашистской рейхcканцелярии, который больше 70 лет простоял в сарае Как выглядит служебный BMW фашистской рейхcканцелярии, который больше 70 лет простоял в сарае «Акулий нос» из 80-х: взгляните на красивый синий BMW M6 «Акулий нос» из 80-х: взгляните на красивый синий BMW M6 Безумно редкий баварский родстер BMW 507 1958 года с ценой в 2.5 миллиона долларов Безумно редкий баварский родстер BMW 507 1958 года с ценой в 2.5 миллиона долларов Стильный 55-летний тюнингованный BMW 2002 Стильный 55-летний тюнингованный BMW 2002

На что жалуетесь?

Вернуться