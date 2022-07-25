Капсула времени: на продажу выставили BMW 1985 года выпуска с пробегом всего 230 километров

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Это BMW 323i (E30) 1985 года, который за свои 37 лет «жизни» проехал всего 260 километров. Как видите, он в отличном состоянии, как будто сегодня покинул завод и находится на 100% в своем первоначальном состоянии.
Ностальгия стоит дорого! Как вам BMW 1985 года за 120 000 евро?!
Причем это не редкий M3 Evolution или кабриолет ограниченной серии, а вполне себе стандартный BMW 323i... Тем не менее, австрийский дилер просит за автомобиль 1985 года выпуска 119 950 евро. Почему?! Просто автомобиль новый! Пробег с 1985 года составил всего 260 километров, а самое главное, что BMW хранили должным образом и он сохранился в первозданном виде.
Причем это не редкий M3 Evolution или кабриолет ограниченной серии, а вполне себе стандартный BMW 323i... Тем не менее, австрийский дилер просит за автомобиль 1985 года выпуска 119 950 евро. Почему?! Просто автомобиль новый! Пробег с 1985 года составил всего 260 километров, а самое главное, что BMW хранили должным образом и он сохранился в первозданном виде.
Интересно, что в 2017 году этот BMW уже появлялся в продаже и тогда стоил 69 900 евро, но с тех пор цены на классические автомобили, как впрочем и на все остальные, значительно выросли и теперь приобщиться к легендарному BMW серии E30 будет чрезвычайно дорого!
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Автомобиль выглядит достаточно скромно. Если не обращать внимание на сдвоенный выхлоп и шильдик на крышке багажника, его вполне можно принять за скромный 90-стильный BMW 316 с карбюратором... Но здесь под капотом канонизированная рядная шестерка мощностью 150 лошадиных сил. По нынешним меркам, смешно! Но в середине 1980-х этого было достаточно, чтобы разгонять автомобиль до "сотни" за 8,3 секунды и разменивать 200 км/ч. Весит-то 323i чуть больше тонны.
Первый владелец BMW не стал тратить деньги на литые диски, электростеклоподъемники или люк в крыше, он потратился на самоблок, спортивную коробку передач и сумасшедшие кресла Recaro, в которых практически не сидел. Да и новый владелец, скорее всего, не будет эксплуатировать автомобиле - теперь это не культовое спортивное купе, а "гаражная королева"! И инвестиция ;)
Источник:
АНТИФИШКИ
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