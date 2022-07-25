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Капсула времени: на продажу выставили BMW 1985 года выпуска с пробегом всего 230 километров

Капсула времени: на продажу выставили BMW 1985 года выпуска с пробегом всего 230 километров

Автор:
25 июля 2022 11:07
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
1022
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Это BMW 323i (E30) 1985 года, который за свои 37 лет «жизни» проехал всего 260 километров. Как видите, он в отличном состоянии, как будто сегодня покинул завод и находится на 100% в своем первоначальном состоянии.
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Источник:

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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90k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Нужно быть большим фанатом......
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39k
Aleksandr Час назад
Раньше машины делали инженеры, а теперь маркетологи...потому и получаются на выходе в 90% случаев сраные мыльницы...
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58k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Самоблок (самоблокирующийся дифференциал) это здорово! +100500 к управляемости автомобиля.
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