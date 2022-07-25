Капсула времени: на продажу выставили BMW 1985 года выпуска с пробегом всего 230 километров

Автомобиль выглядит достаточно скромно. Если не обращать внимание на сдвоенный выхлоп и шильдик на крышке багажника, его вполне можно принять за скромный 90-стильный BMW 316 с карбюратором... Но здесь под капотом канонизированная рядная шестерка мощностью 150 лошадиных сил. По нынешним меркам, смешно! Но в середине 1980-х этого было достаточно, чтобы разгонять автомобиль до "сотни" за 8,3 секунды и разменивать 200 км/ч. Весит-то 323i чуть больше тонны.