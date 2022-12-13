Любитель зимнего «дрифта» на переднем приводе нашёл свой столб

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Водитель "Ларгуса" решил побаловаться ручником на заснеженной дороге, но что-то пошло не так. Повезло, что это оказался всего лишь столб, а не человек на тротуаре.
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-Алё, насяльника! Я малалетняя касаглазый далбайоб!
Идиот.