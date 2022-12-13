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Любитель зимнего «дрифта» на переднем приводе нашёл свой столб

Любитель зимнего «дрифта» на переднем приводе нашёл свой столб

Автор:
13 декабря 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   ларгус   столб   
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Водитель "Ларгуса" решил побаловаться ручником на заснеженной дороге, но что-то пошло не так. Повезло, что это оказался всего лишь столб, а не человек на тротуаре.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   ларгус   столб   
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21  комментарий
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72k
Viktor 2 часа назад
Какое-то время на дорогах одним дебилом будет меньше!
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3k
pinbalist 5 минут назад
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1k
Сергей Викторович 6 минут назад
НЕ ДОЛБА....Б, А ДОЛБА...БИЩЕ!!!!
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15k
Нейтрино 14 минут назад
Урюк вёз из родного аула, недовёз.
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4
Николай Пауков 17 минут назад
Начало было неплохое, но в итоге определенно 0 баллов)
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33
Вася Васильев 23 минуты назад
Ничего страшного ещё три четыре столба может чему и научится..
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2k
Walther Полчаса назад
Искренне надеюсь, что со столбом все в порядке!
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10k
Женя Полчаса назад
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8k
Лещ 49 минут назад
Руль надо раньше возвращать в центр положение, иначе получается как на видео, увеличивается амплитуда
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11k
El Niño 55 минут назад
Дал, дал - вошёл!
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22k
SolomonA 59 минут назад
Он очень старался...
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42
ruslan d Час назад
хорошо не в остановку ...
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12k
Kostick Час назад
должен отметить способный дятел) я на таком ведре с 12 по 19 годы откатал, по причине длинной базы, к заносам не сильно склонен. и тут навряд ли юзался ручник. утилитарнейшее авто решили поюзать аки спорткар)
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3k
Трям Час назад
Если смотреть в наушниках, то слышно, что он по мобиле говорит.
-Алё, насяльника! Я малалетняя касаглазый далбайоб!
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2k
MPEG-8 Час назад
Ларгус, это луковозка, какой нафиг дрифт.
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4k
Александр Час назад
Коробку в спорт не переключил! Ну ё-моё, Шамаич, как так-то?
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16k
Toxictofa Час назад
Додристовался?
Идиот.
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3k
Ау 2 часа назад
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Олег

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