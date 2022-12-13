Когда не обращаешь внимание на знаки: столкновение двух автомобилей в Иваново

"Всем доброго дня! Хочу поднять одну тему. Каждый день езжу вечером с работы по почтовой. Крайняя правая полоса предназначена только для поворота направо. Вы чего все гоните и летите по ней вперёд!?? Видимо никто не смотрит на знаки, что соседняя полоса тоже поворачивает иногда направо (знак прямо и направо)."