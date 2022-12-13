Когда не обращаешь внимание на знаки: столкновение двух автомобилей в Иваново

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Водитель кроссовера Toyota RAV4 предпринял попытку проехать перекрёсток прямо по полосе для поворота направо и вскоре пожалел о своём поступке.
"Всем доброго дня! Хочу поднять одну тему. Каждый день езжу вечером с работы по почтовой. Крайняя правая полоса предназначена только для поворота направо. Вы чего все гоните и летите по ней вперёд!?? Видимо никто не смотрит на знаки, что соседняя полоса тоже поворачивает иногда направо (знак прямо и направо)."
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"Поделюсь с вами своей ситуацией, так сказать покажу пример, что может случится. Была авария 22.10.2022, пустые дороги, выходной, но правая полоса не дает никому покоя. Видео прикрепляю. Водителя-виновника до сих пор жаль, машина новая, КАСКО у него нет."
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У нас такой разворот есть: шириной метров пятнадцать, но вся вереница поворачивает строго друг за другом.