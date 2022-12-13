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Когда не обращаешь внимание на знаки: столкновение двух автомобилей в Иваново

Когда не обращаешь внимание на знаки: столкновение двух автомобилей в Иваново

Автор:
13 декабря 2022 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   знаки   
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Водитель кроссовера Toyota RAV4 предпринял попытку проехать перекрёсток прямо по полосе для поворота направо и вскоре пожалел о своём поступке.

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   знаки   
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11  комментариев
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54
Хухрмухр 43 минуты назад
Музыка подходящая.
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50k
dima423 36 минут назад
Ну на тойоте долбоящер какой то, мало того что дтп спровоцировал... так еще и лоханулся на тормоза не нажал в стену уепался) ...и мне чето его не жалко совсем
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72k
Viktor 40 минут назад
Лично я повернул бы с правой, никого нет - спокойно перестроился и ушёл! А на месте рега, смотрел бы в зеркала.

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62k
SWALLOW 51 минуту назад
В зеркало иногда нужно смотреть при повороте .
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Олег

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