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Авария дня. Водитель «ГАЗели» устроил серьёзное ДТП на КАД

Авария дня. Водитель «ГАЗели» устроил серьёзное ДТП на КАД

Автор:
08 декабря 2022 12:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   массовое дтп   
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На питерской кольцевой автодороге водитель "ГАЗели" при перестроении задел попутный "Ярис". Малолитражку отбросило под фуру, а затем в отбойник.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   массовое дтп   
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14  комментариев
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12k
Кыся 4 часа назад
Ставлю на обезьянку с прилипшим к жопе телефоном.
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7k
Кружок 15 минут назад
"Водитель газели себя виновным не считает... Прошу свидетелей этого ДТП откликнуться."
Т.е. видео не достаточно? Зачем ещё свидетели?
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
А водители Газелей никогда себя виноватыми не считают. Даже если во дворе заденут припаркованную машину. просто сваливают, вины никакой не чувствуют.
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18k
alexis 3 часа назад
Устанавливать ограничение скорости 60 в газелях и автоматический удар током за движение в левом ряду.
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22k
Inter 3 часа назад
так уже откликнулись вроде,видео есть!! а кого считает виновным водитель газели,мне просто интересно??
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7k
SuperTroll 4 часа назад
Да водитель газели может считать, что угодно. Факт его вины очевиден. Что эта газель в левом ряду делала вообще? На груженых ведрах летать пытаются? И да, ставлю на черное.
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7k
Шурави 4 часа назад
А разве этого видео недостаточно? И кто виноват по мнению газелиста?
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2k
kuchipachi 4 часа назад
интересно даже стало, а кого считает виноватым водитель газели?
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Олег

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