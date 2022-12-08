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На питерской кольцевой автодороге водитель "ГАЗели" при перестроении задел попутный "Ярис". Малолитражку отбросило под фуру, а затем в отбойник.
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Предыдущая часть
Выложившая видео девушка сообщает в местной группе:
"Вчера в этом ДТП за рулём Тойоты ярис была моя мама! В таких случаях говорят "родился в рубашке"!
Всем "умникам" в комментариях - видео к просмотру!
Благодарю всех неравнодушных кто вчера не проехал мимо и помогал до приезда спецслужб! Дай Бог Вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!!!
Водитель газели себя виновным не считает... Прошу свидетелей этого ДТП откликнуться."
"Вчера в этом ДТП за рулём Тойоты ярис была моя мама! В таких случаях говорят "родился в рубашке"!
Всем "умникам" в комментариях - видео к просмотру!
Благодарю всех неравнодушных кто вчера не проехал мимо и помогал до приезда спецслужб! Дай Бог Вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!!!
Водитель газели себя виновным не считает... Прошу свидетелей этого ДТП откликнуться."
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Источник:
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Т.е. видео не достаточно? Зачем ещё свидетели?