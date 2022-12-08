Выложившая видео девушка сообщает в местной группе:



"Вчера в этом ДТП за рулём Тойоты ярис была моя мама! В таких случаях говорят "родился в рубашке"!



Всем "умникам" в комментариях - видео к просмотру!



Благодарю всех неравнодушных кто вчера не проехал мимо и помогал до приезда спецслужб! Дай Бог Вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!!!



Водитель газели себя виновным не считает... Прошу свидетелей этого ДТП откликнуться."