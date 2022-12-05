Другой HMMWV: редкий прототип военного внедорожника Teledyne Continental 1981 года выставлен на аукцион

Выставленный на продажу экземпляр имеет алюминиевые панели кузова в сочетании с мягкими съёмными дверями и крышей. Оснащён он тем же самым 6,9-литровым дизелем. Продавец не уточняет ни истории, ни цены редкого внедорожника, хотя, судя по фотографиям, автомобиль находится в состоянии, близком к идеальному.