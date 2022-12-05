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Другой HMMWV: редкий прототип военного внедорожника Teledyne Continental 1981 года выставлен на аукцион

Другой HMMWV: редкий прототип военного внедорожника Teledyne Continental 1981 года выставлен на аукцион

Автор:
05 декабря 2022 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: HMMWV   Hummer   Teledyne   авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   
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В 1979 году армия США разработала проект многоцелевой колесной машины высокой подвижности (HMMWV), и несколько компаний откликнулись на этот призыв. В то время как заявка AM General в конечном итоге стала победителем, Teledyne тогда проиграла.
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Метки: HMMWV   Hummer   Teledyne   авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   
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