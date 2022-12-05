Другой HMMWV: редкий прототип военного внедорожника Teledyne Continental 1981 года выставлен на аукцион

219
15
В 1979 году армия США разработала проект многоцелевой колесной машины высокой подвижности (HMMWV), и несколько компаний откликнулись на этот призыв. В то время как заявка AM General в конечном итоге стала победителем, Teledyne тогда проиграла.
На аукционе Mecum в начале января уйдёт с молотка пикап-кабриолет Teledyne Continental Cheetah выпуска 1981 года — по некоторым данным, один из всего 11 когда-либо созданных прототипов. Разрабатывали эту модель в рамках того же проекта, который привёл к созданию знаменитого армейского Humwee, но Teledyne тогда проиграла госконтракт фирме AM General.
Принято считать, что имя Cheetah семейство прототипов Teledyne унаследовало от одноимённого концепта Lamborghini, созданного ещё в 1977 году. Итальянская марка не стала развивать этот проект и продала единственную построенную машину корпорации Teledyne. Дизайн кузовов для обеих Cheetah разрабатывала одна и та же фирма — Mobility Technology International.
×
×
Для участия в конкурсе на проектирование армейского внедорожника Teledyne заменила бензиновый 5,9-литровый V8 от Chrysler, установленный на Cheetah, на восьмицилиндровый дизель объёмом 6,9 литра от International Harvester в сочетании с трёхступенчатым «автоматом» GM.
Всего планировалось создать 11 тестовых прототипов, отражающих возможности использования шасси, — от машин для транспортировки десанта до автомобилей скорой помощи и шасси для станкового вооружения. В 1982 году прототипы передали армии США для испытаний, но ведомство предпочло разработку AM General, что и привело к появлению легендарного «Хаммера».
Выставленный на продажу экземпляр имеет алюминиевые панели кузова в сочетании с мягкими съёмными дверями и крышей. Оснащён он тем же самым 6,9-литровым дизелем. Продавец не уточняет ни истории, ни цены редкого внедорожника, хотя, судя по фотографиям, автомобиль находится в состоянии, близком к идеальному.
Источник:
Ссылки по теме:
- Коллекция из 37 старых Land Rover и запчастей к ним может стать вашей за 500.000 долларов
- Доработанный Hummer H1 1996 года, принадлежавший Тупаку Шакуру, снова выставлен на продажу
- Китайский клон HMMWV: гражданская версия внедорожника Dongfeng поступила в продажу
- Трехдверный Range Rover 6×6: необычный английский 6-колесный внедорожник
- Hummer M1-R от Mil-Spec — ярко-желтый супервнедорожник мощностью 800 лошадиных сил
Новости партнёров
реклама