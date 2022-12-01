Гражданский леворульный вариант «японского Хаммера»

Оказалось не совсем так. Да, с завода сходили сугубо милитарные машины, но уже позже, на их базе были сделаны конверсии для комфортного гражданского использования, в основном для заказчиков из стран Восточной Европы и бывшего СССР. На этой машине сохранились казахстанские номера. Всего было сделано 150 гражданских «Мега Крузаков», поэтому любой из них – мега эксклюзив.