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Гражданский леворульный вариант «японского Хаммера»

Гражданский леворульный вариант «японского Хаммера»

Автор:
01 декабря 2022 09:53
Сообщество : Автомир
Метки: Hummer   Mega Cruiser   Toyota   Toyota Mega Cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
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Не так давно выходил пост про «японский Хаммер», а именно - Toyota Mega Cruiser, и когда я его писал, то был уверен, что в отличии от тех же Хаммеров, гражданской версии у японца не существует.
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Метки: Hummer   Mega Cruiser   Toyota   Toyota Mega Cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
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