Гражданский леворульный вариант «японского Хаммера»

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Не так давно выходил пост про «японский Хаммер», а именно - Toyota Mega Cruiser, и когда я его писал, то был уверен, что в отличии от тех же Хаммеров, гражданской версии у японца не существует.
Оказалось не совсем так. Да, с завода сходили сугубо милитарные машины, но уже позже, на их базе были сделаны конверсии для комфортного гражданского использования, в основном для заказчиков из стран Восточной Европы и бывшего СССР. На этой машине сохранились казахстанские номера. Всего было сделано 150 гражданских «Мега Крузаков», поэтому любой из них – мега эксклюзив.
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О технической части я рассказывал уже, главное здесь отличие – перенос руля на правильную (для нас) сторону. Система полного управления сохранилась, поэтому задняя ось осталась рулевой.
В остальном отличия здесь касаются интерьера, ну и внешности конечно. Каждая из машин делалась под конкретный заказ, так что двух одинаковых конверсий не существует.
Салон четырёхместный, но огромная задняя площадка позволяет оборудовать там даже спальное место, собственно, вы видите его на фото.
Эргономика у сидений кстати получше, чем у Хаммеров, места больше как вширь, так и по высоте.
Про отделку салона можно смело сказать – дорого богато, но в то же время практично, с применением недорогих комплектующих от разных моделей Toyota. В оснащении имеется полноценный холодильник, он находится между пассажирскими сиденьями заднего ряда, для связи имеется си-бишка и спутниковый телефон.
Климат контроль и автономный обогреватель обеспечат комфорт в салоне в любое время и любых условиях, а выдающиеся внедорожные характеристики машины позволяют владельцу забраться очень далеко от цивилизации.
Конкретно эта машина из Казахстана отправилась в США, где была продана за 310 000 $. Нет, лишний ноль здесь не затесался, я сам удивился такому ценнику. Вроде как машину купил состоятельный коллекционер из Японии, поэтому скорее всего, после своего продолжительного путешествия по миру она вернется обратно домой.
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