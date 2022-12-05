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Ультраредкий BMW M1 AHG 1979 года выпуска, когда-то принадлежавший Полу Уокеру, выставлен на аукцион

Ультраредкий BMW M1 AHG 1979 года выпуска, когда-то принадлежавший Полу Уокеру, выставлен на аукцион

Автор:
05 декабря 2022 09:41
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   BMW M1   Пол Уокер   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Дорожный автомобиль BMW M1 1980 года выпуска, модифицированный немецким дилерским центром AHG, выставлен на аукцион RM Sotheby's. Этот автомобиль является одним из десяти построенных и ранее был частью известной коллекции Пола Уокера.
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Метки: BMW   BMW M1   Пол Уокер   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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