Ультраредкий BMW M1 AHG 1979 года выпуска, когда-то принадлежавший Полу Уокеру, выставлен на аукцион

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Дорожный автомобиль BMW M1 1980 года выпуска, модифицированный немецким дилерским центром AHG, выставлен на аукцион RM Sotheby's. Этот автомобиль является одним из десяти построенных и ранее был частью известной коллекции Пола Уокера.
На аукционе RM Sotheby's в декабре выставят на продажу спорткар BMW M1, собранный баварской компанией в 1979 году. Выручить за автомобиль рассчитывают до 550 тысяч долларов. Ожидания обусловлены, к примеру, крайней редкостью машины — это один из всего 10 существующих M1 в исполнении AHG Studie. Кроме того, до 2014 года спорткар входил в коллекцию знаменитого актёра Пола Уокера.
Среднемоторный M1 разработали для участия BMW в гонках FIA Group 5. Начали проектировать спорткар с участием инженеров Lamborghini, однако позже партнёрство двух компаний распалось. Сейчас M1 считается первым обособленным проектом «подразделения М» и первой среднемоторной моделью BMW.
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Для продвижения новинки компания организовала собственную гоночную серию Procar, которая служила гонкой поддержки для Формулы-1. Участвовали в ней специально подготовленные машины, но и гражданские спорткары переделывали с применением тех же решений. Так поступили, к примеру, в дилерстве AHG, уже после завершения производства M1 решив разработать собственный тюнинг-кит для купе.
Решения для экстерьера позаимствовали у гоночных версий. Кроме того, в пакет AHG Studie входили доработки подвески и интерьера, а также модернизация двигателя. Развивавшая на заводских машинах 277 л.с. «шестёрка» после установки кита начинала выдавать до 350 л.с. Наконец, каждому покупателю AHG предлагала эксклюзивные цветовые решения для кузова. Принято считать, что дилер доработал всего 10 автомобилей.
Выставленный на продажу BMW M1 попал к AHG в 1980 году, а в коллекции Пола Уокера оказался в начале 2010-х. Покинул он собрание в 2014-м после гибели актёра в серьёзной аварии. Примечательно, что в предыдущий раз этот автомобиль выставляли на продажу относительно недавно — в январе 2021 года на онлайн-аукционе за него выложили 500 тысяч долларов. Пробег спорткара на тот момент составлял 6800 километров, за прошедшее время число на одометре увеличилось на 21 километр.
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