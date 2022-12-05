Ультраредкий BMW M1 AHG 1979 года выпуска, когда-то принадлежавший Полу Уокеру, выставлен на аукцион

Для продвижения новинки компания организовала собственную гоночную серию Procar, которая служила гонкой поддержки для Формулы-1. Участвовали в ней специально подготовленные машины, но и гражданские спорткары переделывали с применением тех же решений. Так поступили, к примеру, в дилерстве AHG, уже после завершения производства M1 решив разработать собственный тюнинг-кит для купе.