Lotus Elite 1976 легенды Формулы-1 Марио Андретти продали за бесценок

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Имя знаменитости в файле истории автомобиля может значительно увеличить стоимость классического автомобиля. И если речь идет об автомобиле от известного бренда спортивных автомобилей с серьезным автоспортивным наследием, цифры могут быть довольно сумасшедшими.
Lotus Elite 1976 года, ушедший с молотка на аукционе H&H в среду, 30 ноября, был лично подарен чемпиону мира Формулы-1 1978 года Марио Андретти Колином Чепменом.
Сообщается, что тогдашний глава британской фирмы Колин Чепмен хотел популяризировать дорожные машины бренда, поэтому для этих целей передал Андретти упомянутый спорткар Elite с британскими номерами, но в леворульном исполнении.
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Хотя данная модель и имела привычную для марки конструкцию с кузовом из стеклопластика, однако форма последнего была в новинку. Спорткар получил угловатый дизайн экстерьера и по сути представлял собой хэтчбек.
Lotus Elite оснастили 2,0-литровым алюминиевым двигателем Type DOHC. Будучи новым он выдавал 158 л.с., что позволяло машине ускоряться с 0-60 миль (96 км/ч) за 7,6 секунды. Максималка достигала 203 км/ч.
Сколько именно Андретти владел машино — неизвестно. По документам последний владелец приобрел авто в восемьдесят четвертом, и с тех пор он оставался в одних руках.
Продавец отмечает, что недавно спорткар прошел небольшое техобслуживание и получил свежий аккумулятор, при этом его сцепление и тормоза нуждаются в замене.
Цена 46-летнего спорткара в оценивалась в 10–12 тысяч британских фунтов, что оправдало ожидания: за него заплатили 11 250 фунтов.
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