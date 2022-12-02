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Lotus Elite 1976 легенды Формулы-1 Марио Андретти продали за бесценок

Lotus Elite 1976 легенды Формулы-1 Марио Андретти продали за бесценок

Автор:
02 декабря 2022 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: Lotus   Lotus Elite   Марио Андретти   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Имя знаменитости в файле истории автомобиля может значительно увеличить стоимость классического автомобиля. И если речь идет об автомобиле от известного бренда спортивных автомобилей с серьезным автоспортивным наследием, цифры могут быть довольно сумасшедшими.
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Метки: Lotus   Lotus Elite   Марио Андретти   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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