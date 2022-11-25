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И пусть весь мир подождёт: водитель встал посреди проезжей части, чтобы посадить пассажира

И пусть весь мир подождёт: водитель встал посреди проезжей части, чтобы посадить пассажира

Автор:
25 ноября 2022 11:54
Сообщество : Автомир
Метки: Infiniti   авто   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   стрельба   
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Мужчина на внедорожнике Infiniti припарковал на узкой оживленной дороге, чтобы посадить пассажира, и перегородил проезд остальным участникам движения.

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Метки: Infiniti   авто   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   стрельба   
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16  комментариев
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16k
Роберт Шекли 2 часа назад
Внедорожный транспорт - есть
Вещи и продукты - есть
Постричься - есть
Пистолет - есть
Прям готовый персонаж на фронт
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
по мне так ещё один "зам директора мира" с синдромом командира.
лечится тыканьем в землю нарядом полиции.выпиской штрафа.
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4k
Владимир Полчаса назад
какие нетерпеливые сигнальщики. Ну посадил чел пассажира и уехал, в чем проблема то?
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6k
hhwost 46 минут назад
мужик на инфинити конечно странный...
но! места для нормальной парковки видно что нет. посадка девушки в машину заняла 40 секунд. в чём проблема подождать?
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3k
Трям 53 минуты назад
С подключением!
Этому видосу лет 500 уже!
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28k
EvilHomer 53 минуты назад
Это видео двух летней давности.
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−10
Serg 56 минут назад
На инфинити петушара с понтами малолетки)
Неужели сам не понимает, что выглядит убогим чмошник ом...
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17k
Dr.CrAzY Час назад
встретились 2 дебила...
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6k
Том Сойер Час назад
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3k
pinbalist Час назад
А мне вот просто интересно. Если рег, увидев пистолет нажал на газ и сбил бы этого петуха, а на суде сказал "-Я увидел пистолет и от испуга нажал на педаль, думал он меня убить хочет" - рега бы оправдали?
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8k
МихА Час назад
А был бы газовый балончик, тоже бы в воздух пшикнул??? Дурак пля запонтованный
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Сдать такого куда надо, чтобы лицензию забрали и права заодно, чтобы 2 раза не вставать.
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Ждем видео с извинениями "холостого питуха"
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