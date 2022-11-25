И пусть весь мир подождёт: водитель встал посреди проезжей части, чтобы посадить пассажира

999
1
1
Мужчина на внедорожнике Infiniti припарковал на узкой оживленной дороге, чтобы посадить пассажира, и перегородил проезд остальным участникам движения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента
- В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение
- Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
- Дорожный конфликт с ДТП и размахиванием кулаками из Липецка
- Авария дня. В Магнитогорске в массовом ДТП «Веста» перевернулась на крышу
Новости партнёров
реклама
Вещи и продукты - есть
Постричься - есть
Пистолет - есть
Прям готовый персонаж на фронт
лечится тыканьем в землю нарядом полиции.выпиской штрафа.
но! места для нормальной парковки видно что нет. посадка девушки в машину заняла 40 секунд. в чём проблема подождать?
Этому видосу лет 500 уже!
Неужели сам не понимает, что выглядит убогим чмошник ом...