Суровые самарские лужи: операция по спасению утонувшего автомобиля

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На улице Мориса Тореза автомобиль Chevrolet Niva провалился в яму прямо на дороге. Судя по опубликованному видео, об опасности на дороге намекала только одна картонная коробка.
51- летний водитель, ничего не подозревая, решил проехать через огромную лужу, однако под водой скрывалась глубокая яма.
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К месту происшествия вызвали экскаватор, который помог вытащить автомобиль из ямы.
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АНТИФИШКИ
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