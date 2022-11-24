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Суровые самарские лужи: операция по спасению утонувшего автомобиля

Суровые самарские лужи: операция по спасению утонувшего автомобиля

Автор:
24 ноября 2022 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: Самара   авто   видео   дтп   лужа   нива   провал дороги   яма   
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На улице Мориса Тореза автомобиль Chevrolet Niva провалился в яму прямо на дороге. Судя по опубликованному видео, об опасности на дороге намекала только одна картонная коробка.

Источник:

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Метки: Самара   авто   видео   дтп   лужа   нива   провал дороги   яма   
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8  комментариев
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880
kehlalex 2 часа назад
К этой луже ещё гаишника не хватает , который штрафует за пересечение сплошной
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22k
Inter 3 минуты назад
на его месте мог оказаться каждый
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Ах, Самара - городок...
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16k
Александр 3 часа назад
Такое впечатление, что эта яма недавно появилась, так как других пострадавших нет или наоборот, она давно там и все местные о ней знали.
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