Онажемать, вы просто не понимаете: женщина бросила машину на проезжей части и ушла

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В Казани на улице Кул Гали женщина бросила свой автомобиль на встречной полосе прямо у пешеходного перехода и молча отправилась провожать своё чадо в детский сад.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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парковка слева в населенных пунктах на дороге с полосами туда-сюда разрешена и 5 метров должно быть до перехода, а не после него по ходу движения
Там скорее всего пунктир, поэтому за встречку ее не накажут. Нарушение там только одно - стоянка запрещена, т.к. от твоего ТС до разделительной должно остаться не менее 3 метров. Знак там и не нужен.
Законов нет - гуляй, рванина!
Да и штрафы у нас драконовские в Москве.
3 тысячи за неправильную стоянку, 5 тысяч за парковку на газоне. И так далее.