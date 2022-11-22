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Онажемать, вы просто не понимаете: женщина бросила машину на проезжей части и ушла

Онажемать, вы просто не понимаете: женщина бросила машину на проезжей части и ушла

Автор:
22 ноября 2022 15:14
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   дтп   женщина за рулем   лада   наглость   парковка   яжемать   
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В Казани на улице Кул Гали женщина бросила свой автомобиль на встречной полосе прямо у пешеходного перехода и молча отправилась провожать своё чадо в детский сад.

Источник:

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Метки: авто   видео   дтп   женщина за рулем   лада   наглость   парковка   яжемать   
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25  комментариев
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25k
Сергей Алексеевич 24 минуты назад
Я этих яжематерей, привозящих своих личинок в детский сад, почти каждый день матерю, они загораживают своими машинами все выезды со двора, каждая из них старается подъехать поближе ко входу в детский сад, была бы возможность - во внутрь бы заехали, этим сукам лень поставить машину в 30-50 метрах на улице и пройти пешочком, каждая из них утверждает что торопится, так если каждый день опаздываешь, тварь ты тупая - вставай раньше на 20 минут и собирай 3.14zдёныша своего быстрее чтобы не опаздывать!!!
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14k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Маленький, но чудесный ключик... Выворачиваешь ниппель и оставляешь его рядом с колесом. После чего надо не просто колесо накачать, а еще и найти, чем ниппель ввинтить обратно. Такой ключик с собой возят не только лишь все, мало кто .............. ну, все поняли ))))
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14k
Majul 4 минуты назад
У подобных идиоток есть "железобетонный аргумент" - мне надо! или я мать, мне все должны!
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8k
МихА 11 минут назад
"четыре пусто" ей сделать чтоб тварь в сл раз думала
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31k
Юр21 12 минут назад
Что делать... Полицию вызывать, других вариантов здесь нет.
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1k
Виктор Глущенко 16 минут назад
Че делать , че делать - взяла монтажку о по фарам постучала . Стекло не надо , пусть доедет до сервиса . а то еще оставит машину там .
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2k
evzhur 22 минуты назад
Тут только два нарушения - парковка слева и менее 5 метров до пешеходного перехода. Возможно там знак стоянка запрещена, но вряд ли. Обочины нет, разделительной линии тоже нет (до нее не менее 3 метров).
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8k
Борис Карабанов 36 минут назад
Странно, "аварийку" не включила. Обычно в таких случаях включают не только дурака, но и "аварийку", как некую индульгенцию на любое нарушение.
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64
Sata33 37 минут назад
Смело ...
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2k
O.Bender1 37 минут назад
Подошли к её машинке, выкрутили ниппель и положили его около колеса. Больше не будет так кидать машину.
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6k
Roman 45 минут назад
А всё почему? Потому что ничего ей за это не будет.
Законов нет - гуляй, рванина!
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2k
Gleb_Skameikin 48 минут назад
Хорощо,что на встречке нормальный водила, понял все
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11k
кот базилий 48 минут назад
Паааскуда
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