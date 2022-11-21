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В Татарстане водителю «Нивы» стало плохо за рулём и он сбил женщину

В Татарстане водителю «Нивы» стало плохо за рулём и он сбил женщину

Автор:
21 ноября 2022 14:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   нива   пешехода сбили   
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В поселке Джалиль Сармановского района водитель «Нивы» выехал с проезжей части, сбил пенсионерку и врезался в столб. Выяснилось, что мужчине стало плохо за рулём.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   нива   пешехода сбили   
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8  комментариев
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3k
Трям 2 часа назад
Бабулька прям все возможное сделала, чтоб нивовод не ушел от нее просто так!
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1k
Сергей Викторович 8 минут назад
А я уверен, что у водителя была возможность нажать на тормоз. Водитель должен контролировать как себя, так и автомобиль. Не бывает так, что выключили тумблер и стало сразу плохо. Всегда есть несколько секунд. Тем более Нива, значит на механике - нажал на тормоз, машина заглохла.
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8k
Лещ 2 часа назад
Потерпевшая отказалась от помощи и настаивала, чтоб он сам ехал к врачам.... А где тогда ещё видео в этом стиле, как он к врачу едет???
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Жаль что эта мразь скорее всего не лишиться прав и далее будет рисковать жизнями других.
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21k
SolomonA 2 часа назад
Проснулся от удара о столб?
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10k
Андрей Ма-С 2 часа назад
как по мне то водитель вполне был в сознании, после столба видно что он начал отстегивать ремень. А не пи...з..ди...т ли "очень хороший знакомый"???
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