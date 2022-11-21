В Татарстане водителю «Нивы» стало плохо за рулём и он сбил женщину

Изначально СМИ сообщали, что водитель скрылся с места ДТП, но знакомый водителя прояснил ситуацию.



Евгений сообщает: "Это мой очень хороший знакомый. Ему за рулём резко стало плохо. Когда он пришёл в себя он вышел и настаивал о помощи, в итоге потерпевшая, сама отказалась от помощи. И сказала, чтобы он сам ехал в больницу и показался врачам."