В Татарстане водителю «Нивы» стало плохо за рулём и он сбил женщину

498
1
1
В поселке Джалиль Сармановского района водитель «Нивы» выехал с проезжей части, сбил пенсионерку и врезался в столб. Выяснилось, что мужчине стало плохо за рулём.
Изначально СМИ сообщали, что водитель скрылся с места ДТП, но знакомый водителя прояснил ситуацию.
Евгений сообщает: "Это мой очень хороший знакомый. Ему за рулём резко стало плохо. Когда он пришёл в себя он вышел и настаивал о помощи, в итоге потерпевшая, сама отказалась от помощи. И сказала, чтобы он сам ехал в больницу и показался врачам."
Евгений сообщает: "Это мой очень хороший знакомый. Ему за рулём резко стало плохо. Когда он пришёл в себя он вышел и настаивал о помощи, в итоге потерпевшая, сама отказалась от помощи. И сказала, чтобы он сам ехал в больницу и показался врачам."
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Крепкий малый! В Петропавловске-Камчатском водитель дважды переехал ребёнка, присевшего на корточки
- В Подольске водитель «Нивы» устроил ДТП, в котором пострадала девочка-пешеход
- Авария дня. В Петербурге мотоциклист после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов
- Самокатчик безоглядно рванул вперёд: в Волгограде пожилой водитель на «Жигулях» сбил школьника
- Авария дня. В Костромской области водитель сбил пешехода, избегая наезда на велосипедиста
Метки: аварии авто авто аварии видео дтп нива пешехода сбили
Новости партнёров
реклама