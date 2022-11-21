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Права получены, ездить не научены: глупое ДТП из Екатеринбурга

Права получены, ездить не научены: глупое ДТП из Екатеринбурга

Автор:
21 ноября 2022 13:22
Метки: Matiz   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   
1097
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1
На перекрёстке Бебеля - Таватуйская водитель "Матиза" выполнял манёвр разворота и допустил столкновение с автомобилем "Лексус", который ехал прямо.

Источник:

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Метки: Matiz   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   
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8  комментариев
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867
Максим Макашев 3 часа назад
Знак "!" на Матизе говорит сам за себя - ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ
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12k
Eltiftel 59 минут назад
а автор то зачем сигналил?
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
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1k
Angelpro 2 часа назад
Мляяяя...
ну что за понос в голове у водительницы матиза?
пусть даже ты едешь по правилам, тебе на встречу едет другое авто, не ужели в башке не срабатывает, что надо тормозить, для избежания дтп, нет же прёт.
А тут совершая маневр и не уступает, мозги видимо в хлам .
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14k
Jearom 2 часа назад
правильно: "Права купила, а ездить не купила!"
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