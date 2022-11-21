Права получены, ездить не научены: глупое ДТП из Екатеринбурга

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На перекрёстке Бебеля - Таватуйская водитель "Матиза" выполнял манёвр разворота и допустил столкновение с автомобилем "Лексус", который ехал прямо.
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АНТИФИШКИ
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Метки: Matiz аварии авто авто аварии видео глупое дтп дтп
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ну что за понос в голове у водительницы матиза?
пусть даже ты едешь по правилам, тебе на встречу едет другое авто, не ужели в башке не срабатывает, что надо тормозить, для избежания дтп, нет же прёт.
А тут совершая маневр и не уступает, мозги видимо в хлам .