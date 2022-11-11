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Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу

Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу

Автор:
11 ноября 2022 10:21
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
2994
20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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21  комментарий
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1k
ChePaev 2 часа назад
Комментарий к фото
ну докатка, что тут смешного? зачем она нужна полноразмерная чтобы места много занимать в багажнике? Она нужна чтобы докатиться до ближайшего шиномонтажа.
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3k
milenBG 3 секунды назад
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5k
Дмитрий 11 минут назад
Комментарий к фото
Что красться видимо.))))
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5k
Дмитрий 13 минут назад
Комментарий к фото
Видимо были случаи улёта с толчка....до потолка минимум.
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5k
Дмитрий 17 минут назад
Комментарий к фото
На газе работает?
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861
Виктор 21 минуту назад
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С турбонаддувом?
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861
Виктор 22 минуты назад
Комментарий к фото
Почему?
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41k
Aleksandr 37 минут назад
Комментарий к фото
В ресторане мексиканской кухни?
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662
Seryi_spb 40 минут назад
Комментарий к фото
Поверх барабана?
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5k
Котэ 56 минут назад
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71k
Доктор Джонс 57 минут назад
Комментарий к фото
Моё...
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5k
jfk Час назад
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Горыныч)
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1k
Hecnfv Час назад
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Динамическая защита?
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1k
Шурман Час назад
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Пустая 60тка без м пакета который стоит всего ни чего 1250 евро + покраска это еще 600 , откуда знаю ? да была в 61 кузове и новая с 0ля , жрала изначально сразу 12 на 100 , по официальным бумагам должна была жрать 8 , ругался в бмв и все закончилось тем что мне гарантийное обслуживание продлили . Подвеска еще то чудо , задние подушки выстреливают на ямах сразу , замена стоит не дорого но с опущенной жопой еще нужно доехать до ближайшего сервиса . На ф11 и 10 те же приколы были , сейчас получше все . На ф11 так же подвеска и тупизна камер , в целом машины были не плохие но и катался я на них до 70 штук км , а дальше или чеченцы покупали или арабы :))))
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1k
ChePaev 2 часа назад
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я всегда считал что на этих Крайслерах ездят странные люди
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ChePaev 2 часа назад
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мало того что никто в машину не залезет, так еще и вокруг все куда то исчезли)
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ChePaev 2 часа назад
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если стяжки не держат, значит мало стяжек!
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ChePaev 2 часа назад
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огонь!
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ChePaev 2 часа назад
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я даже не представлял что до такого уже дошли)))
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