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Пятничная подборка юмора для автолюбителей

Пятничная подборка юмора для автолюбителей

Автор:
25 ноября 2022 10:48
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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45  комментариев
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22k
SolomonA 2 часа назад
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Стоимость без допов получается 2300000... Допов почти на пять лямов. Морда не треснет у дилера?
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14k
Кот Скрипалей 3 минуты назад
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14k
Кот Скрипалей 4 минуты назад
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Стимпанк
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14k
Кот Скрипалей 5 минут назад
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Высоковато тяжелые вещи грузить.
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14k
Кот Скрипалей 6 минут назад
Комментарий к фото
Нужна фотография где весь автомобиль, а то может этот вариант, как раз в тему.
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491
Лютый вам Бетховен 9 минут назад
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Петя-петя петушок,
Вот те' пендель под задок.
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4k
Макс 15 минут назад
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Блин, это ж каждое утро 2 ведра вскипяти....
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3k
Leonid 15 минут назад
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Для начала можно и поговорить с ребёнком и разъяснить, что такое хорошо, а что такое плохо...
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491
Лютый вам Бетховен 19 минут назад
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Точно ногти пилить будешь?
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491
Лютый вам Бетховен 20 минут назад
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Открываешь, а там кукушка.
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491
Лютый вам Бетховен 22 минуты назад
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Бережливый Макс: Дорога экономности.
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26k
SerGProS Полчаса назад
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Первый номинант на "б"ля, колеса порезали" или "как живописно горит машинка"
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41k
Aleksandr Полчаса назад
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3,14дор гнойный
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41k
Aleksandr Полчаса назад
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забыли самый нужный доп за 99 000 руб!
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26k
SerGProS Полчаса назад
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"Буханку" и ГАЗ-24 свои так и заливал..Заводить так приходилось раза 2-3 за всю мою историю
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41k
Aleksandr Полчаса назад
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толково
я бы пользовался периодически
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26k
SerGProS Полчаса назад
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как живописно ржавчина пошла от места сварки и по нижнему краю кузова
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28k
Aqueronte Полчаса назад
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Немецкий дом Балашиха? Похоже на еврейский дом.
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48
Konstantin Klipikov Полчаса назад
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К такому "инженеру" ещё слесарь должен прилагаться, который знает, как инструментом пользоваться.
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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28k
Aqueronte 37 минут назад
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Кс, а rocket нормальный аккумулятор?
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