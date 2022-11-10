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Автомобилистка на маленькой жёлтенькой машинке очутилась на встречной полосе

Автомобилистка на маленькой жёлтенькой машинке очутилась на встречной полосе

Автор:
10 ноября 2022 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   встерчка   встречная полоса   дтп   женщина за рулем   учитель на дороге   
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В Казани водитель автомобиля с регистратором решил проучить автомобилистку, которая, очевидно, по ошибке оказалась на встречной полосе.

Источник:

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Метки: авто   видео   встерчка   встречная полоса   дтп   женщина за рулем   учитель на дороге   
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18  комментариев
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12k
Alex Djeff 6 часов назад
Рег, конечно хороший учитель, жаль, что как человек говно...
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1k
Шурман 2 часа назад
Мндя , чем думает рег ? ну да перепутала полосы , да ТП , но зачем ее выжимать ? ну дай ей время развернуться , она и так в панике сидит . Лет 20 назад поехали с пацанами в Люксембург а там бабка на бан вылезла , летит дура 120 и все мерцает , люди в стороны разъехались , чем закончилось не знаю , хорошо что не вь палась в нас .
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12k
Мистер Фикс 4 часа назад
Рег водитель беенве?
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4k
avix 4 часа назад
Я в Испании на мотоцикле выезжая из отеля не сообразил, что улица не односторонняя и поехал против шерсти. И тут мне на встречу выруливает полицейский мотопатруль из двух мото. Стоим друг напротив друга, я не врубаюсь. Они подходят и ласково говорят, что дорога односторонняя и я на встречке, я сказал, что да действительно, ошибся. Тогда они остановили движение и помогли мне развернуться толкая мой мотоцикл, так как там был уклон и самому было очень тяжело развернуться, а затем поржали и пожелали счастливого пути. Это я к тому, что в этой ситуации даже копы могут войти в положение и помочь случайно нарушившему, а такие му.даки как рег это просто верх задротства. Идиот он конченный.
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4k
Stas 5 часов назад
Блин, реально же это тот момент, когда не спициально прет против шерсти, а просто перепутала дорогу при повороте, скорее всего! Зачем так принципиальничать?! Ну будет она не разворачиваться, а ехать 100500 км задом, создавая проблемы всем и вся, еще и занимая левую полосу, да еще и нервничать и нечаянно заденет отбойник.... Рег - утырок, не всегда надо быть таким упоротым - отвратительно поступил! Ниссанчику зачет за помощь!
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9k
Игорь 5 часов назад
сам так один раз в охренительный дождь на Таганке под кирпич выскочил, хорошо - сразу понял и таких "учителей" не нашлось - развернулся, плохо - за моими телодвижениями наблюдали ДПСники на перекрестке - но это уже другая история :)
Не будьте говнюками и жизнь наладится
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12k
harlamov 5 часов назад
На Ниссане красавчик. Показал пример настоящего мужского поведения.
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6k
sumrаknn 5 часов назад
Закрывайте тему, нечего регу славы подкидывать. Для тех кто не понял напомню анекдот:
Голубой мечтает: Буду играть в футбол. Забью гол в свои ворота, все трибуны, десятки тысяч будут кричать: "Пита рас! Пита рас!". А я славу люблю!
Так и рег, ну очевидно же что все фишки ему будут орать Пита рас!!!!
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2
Tru-to-to 5 часов назад
Регик прав, он не пошел на таран, он просто предложил тёлке сдать назад. Чудила на черненькой машине - обыкновенный терпила, при этом ещё пытающийся выставить "дамским угодником", если бы было не жалко машину, его можно было бы "брать на клык", был бы 100% виновником.
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7k
GROMOZEKA 6 часов назад
Никогда не понимал такого поведения как у рега.
Ну видишь, ты, что баба за рулем, ясен пень она не борзеет, а потерялась.
Чего ты ей развернуться не даешь?
И что характерно, против мужика, такая перхоть зассыт так себя вести
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4k
Frank Borman 6 часов назад
Баба за рулем - это всегда сюрприз. Но не всегда приятный.
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49k
dima423 6 часов назад
Ну рег конечно мудло полное) сто пудов его в школе чмырили и он теперь на других свои комплексы отыгрывает)) ...ну ошибся человек бывает, нахера мешать развернуться то? просто падла)
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5k
Котэ 6 часов назад
3,14идор, ненавижу таких уродов, наверняка он и учитель -подставляльщик тоже. на Ниссане - Человек
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7
Sata33 6 часов назад
Ну и правильно сделал , со всяким бывает , чего щемить то сразу ?
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