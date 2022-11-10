Автомобилистка на маленькой жёлтенькой машинке очутилась на встречной полосе

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В Казани водитель автомобиля с регистратором решил проучить автомобилистку, которая, очевидно, по ошибке оказалась на встречной полосе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Голубой мечтает: Буду играть в футбол. Забью гол в свои ворота, все трибуны, десятки тысяч будут кричать: "Пита рас! Пита рас!". А я славу люблю!
Так и рег, ну очевидно же что все фишки ему будут орать Пита рас!!!!
Ну видишь, ты, что баба за рулем, ясен пень она не борзеет, а потерялась.
Чего ты ей развернуться не даешь?
И что характерно, против мужика, такая перхоть зассыт так себя вести