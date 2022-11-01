За что я не люблю сенсорные кнопки

По словам авторов, многие владельцы автомобилей Volkswagen нового поколения оказались разочарованы наличием сенсорного управления, которое пришло на смену обычным физическим переключателям. Размещенные на руле емкостные сенсорные дисплеи имели тактильную обратную связь, но не нравились автолюбителям. Так, пользователи часто случайно задевали их при взаимодействии с рулевом колесом, и таким образом активировали различные функции.



«Это проблема не только VW; и BMW, и Mercedes перешли на многофункциональные рулевые колеса с емкостным сенсорным управлением для своих новых электромобилей», — отметили авторы.



Кнопки и рукоятки должны быть непременно физическими, причём с индикацией. На кухонной плите, например, у меня обычные круглые шайбы с засечкой — не сенсорные, а которые надо крутить. Благодаря этому, во-первых, я могу выставить нужный мне уровень нагрева одним движением, а во-вторых, я всегда вижу, в каком режиме работает каждая из четырёх конфорок. Когда я покупал плиту, это был единственный вариант физическими кнопками. Потому что сенсорные кнопки на 20 центов дешевле, и потому что покупатели слабо понимают, что им нужно для удобства.



1. Вы обычно не знаете, нажали ли вы сенсорную кнопку, так как они не щёлкают под пальцами. Приходится сначала нажимать, а потом делать паузу и проверять — сработало или нет. При этом организм невольно пытается на сенсорные кнопки давить со всей силы, добиваясь ответной реакции, которую сенсорная кнопка дать не может.



2. Обычно на одну и ту же кнопку вешают несколько функций. Вместо того, чтобы просто протянуть руку и нажать, приходится ползать по неудобным меню. Это, кстати, относится не только к сенсорным кнопкам, но и к пимпочкам на мониторах, например.



3. Вы не видите, в каком положении находится регулятор, что включено, а что выключено. К примеру, чтобы проверить уровень звука на телефоне, мне нужно нажать на кнопку громкости. А чтобы проверить уровень звука на колонках, достаточно посмотреть, в каком положении застыла рука регулировки.



Итого: физические кнопки позволяют быстрее считывать настройки и быстрее их устанавливать. Также они приятнее на ощупь. Все три преимущества становятся особенно важны в салоне автомобиля, так как водитель не должен отвлекаться от дороги. Традиционными кнопками можно управлять не глядя, вслепую — протянул руку, нащупал и нажал. Сенсорными — уже нет.



Я прикрепил к посту фотографию кабины современного самолёта. Казалось бы — зачем так много кнопок и рукояток? Можно ведь облегчить пилотам жизнь, запрятать всё в один небольшой сенсорный экран… Но нет — переход на сенсор никаким облегчением не станет. Потому что пилотам придётся ровно так же пользоваться всеми функциями, но только уже в гинекологическом режиме — раз за разом ныряя в недра плохо продуманного интерфейса.



В основе всей этой сенсорной ереси лежит нехитрое соображение маркетологов. Люди боятся кнопок — обывателю кажется, будто чем меньше кнопок, тем проще ему будет разобраться. Обман в том, что уменьшение количества кнопок сложность только увеличивает. Как на старых брелках сигнализации, на которых для получения нужного эффекта единственную кнопку приходилось то нажимать, то подёргивать, то теребить, причём вслепую, ориентируясь только на невнятное попискивание устройства.



Если я буду когда-нибудь принимать участие в разработке салона автомобиля, я потребую, чтобы на кнопках не экономили — чтобы каждая популярная функция получила свою персональную, физическую кнопку. Редко используемые кнопки можно закрыть панелью, сделать выдвижными или ещё как-нибудь спрятать, это пожалуйста. Но сенсорных кнопок в салоне современного автомобиля быть не должно.



Некоторые сейчас возразят: дескать, на приборной панели современных автомобилей стоит сенсорный экран, и он в любом случае нужен, чтобы показывать карту навигатора. Отвечу — при минимальных усилиях программистов весь интерфейс навигатора можно повесить на кнопки по периметру. Единственно, сами кнопки должны быть с дисплеями, как на старой клавиатуре «Оптимус» от Артемия Лебедева. Тыкать пальцами в сам экран — совершенно излишнее для водителя развлечение.