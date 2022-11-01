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За что я не люблю сенсорные кнопки

За что я не люблю сенсорные кнопки

Автор:
01 ноября 2022 15:06
Метки: авто   сенсорные кнопки   сенсоры   технологии   факты   фольксваген   
868
2
Здравый смысл торжествует. Фольксваген решил отказаться от сенсорных кнопок в автомобилях. Правда, пока что только на руле :
По словам топ-менеджера немецкого автоконцерна, сенсорные кнопки исчезнут с рулевого колеса машин, производимых корпорацией. «Мы возвращаем кнопочное рулевое колесо! Это то, чего хотят клиенты от VW», — подчеркнул Шефер.
По словам авторов, многие владельцы автомобилей Volkswagen нового поколения оказались разочарованы наличием сенсорного управления, которое пришло на смену обычным физическим переключателям. Размещенные на руле емкостные сенсорные дисплеи имели тактильную обратную связь, но не нравились автолюбителям. Так, пользователи часто случайно задевали их при взаимодействии с рулевом колесом, и таким образом активировали различные функции.

«Это проблема не только VW; и BMW, и Mercedes перешли на многофункциональные рулевые колеса с емкостным сенсорным управлением для своих новых электромобилей», — отметили авторы.

Кнопки и рукоятки должны быть непременно физическими, причём с индикацией. На кухонной плите, например, у меня обычные круглые шайбы с засечкой — не сенсорные, а которые надо крутить. Благодаря этому, во-первых, я могу выставить нужный мне уровень нагрева одним движением, а во-вторых, я всегда вижу, в каком режиме работает каждая из четырёх конфорок. Когда я покупал плиту, это был единственный вариант физическими кнопками. Потому что сенсорные кнопки на 20 центов дешевле, и потому что покупатели слабо понимают, что им нужно для удобства.

1. Вы обычно не знаете, нажали ли вы сенсорную кнопку, так как они не щёлкают под пальцами. Приходится сначала нажимать, а потом делать паузу и проверять — сработало или нет. При этом организм невольно пытается на сенсорные кнопки давить со всей силы, добиваясь ответной реакции, которую сенсорная кнопка дать не может.

2. Обычно на одну и ту же кнопку вешают несколько функций. Вместо того, чтобы просто протянуть руку и нажать, приходится ползать по неудобным меню. Это, кстати, относится не только к сенсорным кнопкам, но и к пимпочкам на мониторах, например.

3. Вы не видите, в каком положении находится регулятор, что включено, а что выключено. К примеру, чтобы проверить уровень звука на телефоне, мне нужно нажать на кнопку громкости. А чтобы проверить уровень звука на колонках, достаточно посмотреть, в каком положении застыла рука регулировки.

Итого: физические кнопки позволяют быстрее считывать настройки и быстрее их устанавливать. Также они приятнее на ощупь. Все три преимущества становятся особенно важны в салоне автомобиля, так как водитель не должен отвлекаться от дороги. Традиционными кнопками можно управлять не глядя, вслепую — протянул руку, нащупал и нажал. Сенсорными — уже нет.

Я прикрепил к посту фотографию кабины современного самолёта. Казалось бы — зачем так много кнопок и рукояток? Можно ведь облегчить пилотам жизнь, запрятать всё в один небольшой сенсорный экран… Но нет — переход на сенсор никаким облегчением не станет. Потому что пилотам придётся ровно так же пользоваться всеми функциями, но только уже в гинекологическом режиме — раз за разом ныряя в недра плохо продуманного интерфейса.

В основе всей этой сенсорной ереси лежит нехитрое соображение маркетологов. Люди боятся кнопок — обывателю кажется, будто чем меньше кнопок, тем проще ему будет разобраться. Обман в том, что уменьшение количества кнопок сложность только увеличивает. Как на старых брелках сигнализации, на которых для получения нужного эффекта единственную кнопку приходилось то нажимать, то подёргивать, то теребить, причём вслепую, ориентируясь только на невнятное попискивание устройства.

Если я буду когда-нибудь принимать участие в разработке салона автомобиля, я потребую, чтобы на кнопках не экономили — чтобы каждая популярная функция получила свою персональную, физическую кнопку. Редко используемые кнопки можно закрыть панелью, сделать выдвижными или ещё как-нибудь спрятать, это пожалуйста. Но сенсорных кнопок в салоне современного автомобиля быть не должно.

Некоторые сейчас возразят: дескать, на приборной панели современных автомобилей стоит сенсорный экран, и он в любом случае нужен, чтобы показывать карту навигатора. Отвечу — при минимальных усилиях программистов весь интерфейс навигатора можно повесить на кнопки по периметру. Единственно, сами кнопки должны быть с дисплеями, как на старой клавиатуре «Оптимус» от Артемия Лебедева. Тыкать пальцами в сам экран — совершенно излишнее для водителя развлечение.

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Метки: авто   сенсорные кнопки   сенсоры   технологии   факты   фольксваген   
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14  комментариев
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16k
Delhana 9 часов назад
Вот реально ненавижу сенсорные кнопки. Хрен поймешь, устройство тормозит, не сработала кнопка, устройство вышло из строя, произошло двойное нажатие...
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9k
kirpal Час назад
Кроме обычных кнопок на руле должна быть крутилка громкости. Не кнопки громкости, а именно крутилка (ну можно крутилку вместе с кнопками). На прошлой машине небыло, приходилось 10 раз на кнопку нажимать, или нажать и ждать пока начнёт убавляться (или прибавляться).
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21k
sanchesS80 2 часа назад
С плитой согласен на все 100% - потратил кучу времени чтобы найти варочную панель именно с "крутилками". По поводу машины тоже согласен - реальную кнопку чувствуешь пальцем, можно на ходу в темноте нащупать и нажать, не отвлекаясь от дороги.
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0
Ed B 3 часа назад
Согласен на все 100%. Купил недавно новую машину, а там большинство функий на сенсорных кнопках. Сильно отвлекает от дороги. Ну его нафиг - это ведь повышает опастность аварий
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3k
Сергей Семенов 4 часа назад
@бать, зумеры дошли до того, чтоб открыть учебник по эргономике?!
Это примерно из той же серии, чем индикатор отличается от измерительного прибора: стрелочный спидометр/тахометр позволяет мгновенно оценить примерный уровень скорости (оборотов), а цифровой - заставляет включить в процесс оценки мозг, замедляя время реакции на событие в разы.

Никогда не задумывались зачем у самолетов речевое предупреждение о критических режимах?!
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10k
kaboza 6 часов назад
на авто основные кнопки должны иметь тактильную отдачу, эт я к тому, что у меня индукционная плита, так она ингда тупит не реально, я ее както чуть сковородой не раз***л со зла, а что человек за рулем.
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31k
Игорь 7 часов назад
Ключевая фраза:
"потому что покупатели слабо понимают, что им нужно для удобства."
это как раз то используют во всю маркетологи - тупость и не желание хоть чуть-чуть думать у современного потребителя.
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192
iskra 8 часов назад
Недавно купил будильник,кнопки вроде физические,но что бы просто выставить время надо произвести кучу манипуляций,в разных комбинациях их нажимая,причем на ощупь,потому как экран с одной стороны,а кнопки с другой. Плюс десяток наворотов,которые нафиг не нужны,но при установке времени так и норовит включится подсветка,поменяться мелодия,включиться голосовое управление или сигнал каждый час.
Провозился с ним целый вечер,пока всё выставил,с тоской вспоминая механический будильник с одной кнопкой.
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16k
Вася 8 часов назад
ну так, назад в будующее хехе
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1k
Дмитрий Носов 8 часов назад
Сенсор - удобная штука, но она должна быть уместной.
Соглашусь, что кнопки/регуляторы климат-контроля, управление круиз-контролем или мультимедиа и т.п. должно быть физическим, т.к. многим из этого удобнее управлять вслепую, а не отвлекаться в дороге на поиски сенсорной кнопки или нужного меню
Но, с другой стороны, например, управление навигатором сильно проще на сенсорном экране.
Хотя, на вкус и цвет все фломастеры разные)
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16k
Дядюшка Ау 9 часов назад
Посмотрел Фольсваген на Митхуна, не любит гад сенсорные кнопки. Все, говорят, лавочку закрываем, завод в Калуге продаем. Испортил Митхун Фольксвагену бизнес в России
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