«Бьюики» из 80-х: первый тач-скрин в автомобиле

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Buick Riviera к седьмому поколению уже окончательно выродилась и стала жалкой тенью одноименных моделей 1960-1970-х годов, однако была в ней одна интересная деталь – это был первый сенсорный дисплей на серийном автомобиле Graphic Control Center (GCC).
Монохромный дисплей размером 3х4 дюйма имел достаточно обширный функционал. С его помощью осуществлялось управление аудиосистемой, кондиционером и бортовым компьютером, позволяющим проводить диагностику электроники, трансмиссии и тормозной системы автомобиля. Плюс была доступна информация о расходе топлива, давлении масла, уровне заряда аккумулятора и масса других полезностей. Довершала картину электронная панель приборов.
Данная система отлично подошла купе Reatta, появившемуся в линейке Buick в 1988 году. Стильным автомобилем компания пыталась оживить интерес к своей продукции со стороны молодежи. В 1990 году появился кабриолет. Обе модификации оснащались солидным V6 объемом 3,8 литра, исключительно автоматической коробкой передач, а переднеприводную платформу делили с Cadillac Eldorado, Oldsmobile Toronado и, собственно, с Buick Riviera.
В производстве Reatta широко использовался ручной труд, что активно использовалось в рекламе. Вкупе с дорогими аксессуарами, вроде руководства по эксплуатации в чехле из натуральной кожи, создавался образ эксклюзива и избранности.
Но, как это часто бывает, что-то пошло не так. Планам по реализации 20 000 машин в год не суждено было сбыться. До снятия линейки Reatta с производства в 1991 году выпустить удалось чуть больше 19 000 купе и 2 500 кабриолетов.
Что касается системы GCC, то покупатели сочли ее слишком сложной, отвлекающей от дороги и вообще ненужной. Использование сенсорных кнопок, например, для регулировки громкости аудиосистемы или температуры климата и сегодня нравится далеко не всем, что говорить о 1980-х, когда технологии производства экранов были гораздо скромнее. В 1990 году тач-скрин сменили традиционные кнопки и рычажки. Хоть цифровую панель приборов оставили.
Далее на фотографиях кабриолет Buick Reatta 1990 года выпуска на котором главной фишки Reatta/Riviera уже не было. Просто редкий американский автомобиль конца 1980-х.
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