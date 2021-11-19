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«Бьюики» из 80-х: первый тач-скрин в автомобиле

«Бьюики» из 80-х: первый тач-скрин в автомобиле (15 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2021 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: Buick   Buick Riviera   Мультимедиа   авто   автомир   автомобили   ретро авто   тачскрин   технологии   
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Buick Riviera к седьмому поколению уже окончательно выродилась и стала жалкой тенью одноименных моделей 1960-1970-х годов, однако была в ней одна интересная деталь – это был первый сенсорный дисплей на серийном автомобиле Graphic Control Center (GCC).

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Метки: Buick   Buick Riviera   Мультимедиа   авто   автомир   автомобили   ретро авто   тачскрин   технологии   
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Dmitry Obuhov 2 часа назад
В 1993 году мой дядя ездил на новеньком Buick Park Avenue, шоколадного цвета. Для города Ижевска в то время это было как космический корабль. Ни одна иномарка в наше время не вызывает у меня столько эмоций, как та машина тогда.
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