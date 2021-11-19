«Бьюики» из 80-х: первый тач-скрин в автомобиле

Что касается системы GCC, то покупатели сочли ее слишком сложной, отвлекающей от дороги и вообще ненужной. Использование сенсорных кнопок, например, для регулировки громкости аудиосистемы или температуры климата и сегодня нравится далеко не всем, что говорить о 1980-х, когда технологии производства экранов были гораздо скромнее. В 1990 году тач-скрин сменили традиционные кнопки и рычажки. Хоть цифровую панель приборов оставили.