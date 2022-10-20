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Авария дня. Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на скорости 170 км/ч

Авария дня. Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на скорости 170 км/ч

Автор:
20 октября 2022 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Омской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного после произошедшего 13 августа смертельного ДТП. Опубликовано видео с регистратора.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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9  комментариев
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
0,6 не так много, что б уже не соображать. Видно было же, что машина дорогу не держит вначале ролика, сбавь скорость.
А вообще алкашей пожизненно надо лишать прав.
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8k
ron 38 минут назад
Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
А дадут?
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11k
Karelian Час назад
Жаль не все кучей.
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16k
Booka1a Час назад
сколько же он сальто сделал???
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430
Николай Александрович Час назад
Такая мразина и дальше бухать будет, с таким-то грузом на душе. И что, выйдет и опять за руль сядет?
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83
Sata33 Николай Александрович Час назад
да что , таких мало чтоль ?
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Олег

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