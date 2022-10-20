В Шербакульском районе 24-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» на скорости свыше 170 км/ч не справился с управлением и вылетел в кювет. Вместе с водителем в салоне находились два 19-летних пассажира - парень и девушка.



Два его пассажира были госпитализированы. Девушка на следующий день скончалась.