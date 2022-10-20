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В Омской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного после произошедшего 13 августа смертельного ДТП. Опубликовано видео с регистратора.
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В Шербакульском районе 24-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» на скорости свыше 170 км/ч не справился с управлением и вылетел в кювет. Вместе с водителем в салоне находились два 19-летних пассажира - парень и девушка.
Два его пассажира были госпитализированы. Девушка на следующий день скончалась.
Два его пассажира были госпитализированы. Девушка на следующий день скончалась.
«Водитель «Тойоты» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования показания алкотестера составили 0,610 мг/л», – заявили в УГИБДД УМВД по Омской области.
Водитель, который неоднократно нарушал ПДД, полностью признал вину. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще алкашей пожизненно надо лишать прав.
А дадут?