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Никого нет вокруг, но они нашли друг друга: столкновение на кольце в Красноярске

Никого нет вокруг, но они нашли друг друга: столкновение на кольце в Красноярске

Автор:
18 октября 2022 13:09
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   круговое движение   
646
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Водитель малолитражки Honda Fit попытался съехать с кругового движения с левого ряда, но неудачно. По правой полосе двигался автомобиль с регистратором.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   круговое движение   
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17  комментариев
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goshan_hmc 4 часа назад
Оба виноваты. Регистратор должен был повернуть направо, а мадам вероятно рассчитывала повернуть на следующем повороте.
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6k
М С Час назад
В правилах проезда круговой развязки есть пункт, который на первый взгляд звучит нормально, а по факту является юридической лабудой.
Типа съезжать с круга можно только с правой стороны.

А как иначе???

Что, правый ряд можно как-то перепрыгнуть?

Нет, нельзя.
Значит на него надо перестроиться. Заранее.

А заранее это сколько? 5 метров, 10 или 50? Или может надо минимум 1 круг проехать, чтобы иметь право съехать?
Вот это нигде не разъясняется.
Типа надо заранее выбрать нужный ряд при въезде на круг, при том, что опять же по правилам, въезжать на многорядный круг можно с любой полосы.

Поэтому, пока есть многорядные круги и нет знаков движения по полосам, такие ситуации будут встречаться регулярно.
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695
Denis Rogut Час назад
Прекрастно понимаю что хонда виновата, но честно не понимаю таких людей как автора видео. Мне лично жалко тратить время на дальнейшие разбирательства, не проще просто оттормозиться и пропустить?
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82
Иван Смирнов 3 часа назад
Чет мне думается, что большинство водителей не знают как правильно съезжать с круга...
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1k
ChePaev 4 часа назад
За рулем Хонды со сложенным зеркалом заднего вида сидит богиня: - "Ты что не видишь -я еду?"
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