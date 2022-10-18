Никого нет вокруг, но они нашли друг друга: столкновение на кольце в Красноярске

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Водитель малолитражки Honda Fit попытался съехать с кругового движения с левого ряда, но неудачно. По правой полосе двигался автомобиль с регистратором.
Источник:
АНТИФИШКИ
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з.ы. сожги свои права)
Типа съезжать с круга можно только с правой стороны.
А как иначе???
Что, правый ряд можно как-то перепрыгнуть?
Нет, нельзя.
Значит на него надо перестроиться. Заранее.
А заранее это сколько? 5 метров, 10 или 50? Или может надо минимум 1 круг проехать, чтобы иметь право съехать?
Вот это нигде не разъясняется.
Типа надо заранее выбрать нужный ряд при въезде на круг, при том, что опять же по правилам, въезжать на многорядный круг можно с любой полосы.
Поэтому, пока есть многорядные круги и нет знаков движения по полосам, такие ситуации будут встречаться регулярно.