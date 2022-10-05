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Helicron 1932 года: старинный французский автомобиль с пропеллером

Helicron 1932 года: старинный французский автомобиль с пропеллером

Автор:
05 октября 2022 12:42
Сообщество : Автомир
Метки: Helicron   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   пропеллер   ретро авто   
562
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Машина с пропеллером? Есть и такие странные автомобили, если их вообще можно назвать автомобилями, которые встречаются крайне редко и имеют интересную историю.

Источник:

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Метки: Helicron   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   пропеллер   ретро авто   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Бляха, мясорубка для зазевавшихся пешеходов.
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5k
livaneth 3 минуты назад
Построен в единственном экземпляре специально для испытания самолётных пропеллеров в движении, с целью выбрать оптимальную форму и угол атаки лопастей.
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901
Lexx Час назад
Так вот как появилась игра.
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9
А П Час назад
едет не быстро, зато с ветерком
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