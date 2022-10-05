Helicron 1932 года: старинный французский автомобиль с пропеллером

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Машина с пропеллером? Есть и такие странные автомобили, если их вообще можно назвать автомобилями, которые встречаются крайне редко и имеют интересную историю.
На канале Barcroft Cars появился видеорассказ о необычном изобретении начала 1930-х — автомобиле Helicron. Основное его отличие от традиционных автомобилей состоит в способе приведения в движение: энергия от мотора передаётся не на колёса, а на винт наподобие самолётного длиной 1,2 метра.
Автомобиль длиной более 4,2 метра имеет необычную компоновку: управляемые колёса перенесены назад, так как кожух винта не позволил бы передним колёсам поворачиваться. Отмечается, что это значительно усложняет управление Helicron: по этому показателю хозяин сравнивает его с лодкой.
Именно этот автомобиль, построенный в 1932 году, был в 2000-м обнаружен в одном из сараев во Франции. Нынешние его владельцы тщательно отреставрировали экзотическое транспортное средство с применением тех оригинальных деталей, которые удалось отыскать. Это, к примеру, механизм управляемых колёс и сами колёса, руль и приборная панель и тому подобное.
Часть деталей пришлось изготовить заново — к примеру, кожух «гребного» винта. Оригинальный двухцилиндровый двигатель Helicron вынужденно заменили на более современный, но французского же происхождения — от Citroen GS, выпускавшегося в 1970-х. Утверждается, что столь необычный автомобиль полностью разрешён для эксплуатации на дорогах общего пользования.
Источник:
АНТИФИШКИ
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