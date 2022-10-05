Helicron 1932 года: старинный французский автомобиль с пропеллером

Именно этот автомобиль, построенный в 1932 году, был в 2000-м обнаружен в одном из сараев во Франции. Нынешние его владельцы тщательно отреставрировали экзотическое транспортное средство с применением тех оригинальных деталей, которые удалось отыскать. Это, к примеру, механизм управляемых колёс и сами колёса, руль и приборная панель и тому подобное.