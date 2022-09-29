Купе Skoda S110R — невероятная история чехословацкого Porsche

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Когда вы думаете о Skoda, на ум, вероятно, приходят практичные автомобили для повседневной жизни, а также более вместительные кроссоверы. Но чешский производитель также внес свой вклад в области спортивного мастерства, и примером этого является Skoda S110R.
Автостроители социалистической Европы разнообразием своих моделей покупателей не радовали. В основном в ходу были утилитарные легковушки в кузове седан, реже универсалы. Автомобили с кузовом купе, так и вовсе считались бесполезным излишеством, чуждым «обществу всеобщего равенства». Тем не менее купе в Восточной Европе строили, причем весьма неплохие. Хотя бы взять Skoda 110R — стильное, спортивное купе родом из Чехословакии.
Skoda 110R поступил на производство в августе 1970 года. В техническом плане автомобиль практически ничем не отличался от базового седана Skoda 110. Зато внешне машина преобразилась кардинально. Автомобиль получил новый оригинальный двухдверный кузов с пониженной высотой крыши и элегантным хвостовым завершением типа «фастбэк». Спортивный образ купе подчеркивали огромные двери с безрамочными стеклами и массивные решетки воздухозаборников в районе задней стойки.
На фоне стандартных восточноевропейских автомобилей того времени, Skoda 110R выглядел весьма элегантно, да и среди западных моделей аналогичного класса, что называется не терялся. В общем то на это чехи и делали свой расчет, ведь Шкода 110 с литерой R, в первую очередь разрабатывалась для экспортных рынков. Об этом говорил не только внешний вид автомобиля, но и его оснащение. Машину оборудовали новой панелью приборов с тахометром и вставками под дерево, более удобными ковшеобразными сиденьями и двухспицевым рулевым колесом уменьшенного диаметра.
К сожалению претенциозный внешний вид никак не подкреплялся технически. Skoda 110R оснащался форсированным, но довольно слабым 4-цилиндровым мотором объемом 1,1 л мощностью 62 л.с. По заведенной в Шкоде традиции, двигатель располагался прямиком за задней осью, отчего автомобиль имел довольно специфическую управляемость. Работал агрегат в паре с полностью синхронизированной 4-ступенчатой МКПП, крутящий момент от которой передавался на задние колеса. Подвески всех колес пружинные, независимые. Тормоза спереди дисковые, сзади барабанные.
Skoda 130RS
Следует отметить, что ходовая часть у Skoda 110R получилась очень удачной. В 1974 году на базе 110-ки, чехословаки подготовили гоночную модификацию Skoda 130RS, которая оборудовалась форсированным 120-сильным мотором рабочим объемом 1,3 л. На раллийных соревнованиях эта машина показала себя великолепно — многократно занимала первые места, в том числе и на международных соревнованиях.
После 1973 года автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, в ходе которого сменилось оформление передней части машины
Ввиду малого объема выпуска, производство Skoda 110R организовали на дочернем заводе Шкода в Квасинах. Там происходила сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей. При этом все основные комплектующие, двигатель, КПП и другие компоненты, поступали с головного предприятия в Млада-Болеславе.
Несмотря на довольно скоромные характеристики, 0-100 км/ч автомобиль преодолевал за 19 секунд. Skoda 110R пользовался неплохим спросом за рубежом. В активе у автомобиля значились: элегантный внешний вид, неплохое оснащение и низкая цена. Как следствие до 90% от производства ушло за границу в ФРГ, Великобританию, Финляндию и другие западноевропейские страны.
На родине Skoda 110R так и вовсе считался машиной легендарной. Она отлично выглядела, успешно выступала на всевозможных соревнованиях и стоила значительно дороже базового седана, что мгновенно придало ей элитарный статус. Эдакий Porsche, но из соцблока! Всего с 1970 по 1980 год было изготовлено 57 тысяч автомобилей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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