Купе Skoda S110R — невероятная история чехословацкого Porsche

На фоне стандартных восточноевропейских автомобилей того времени, Skoda 110R выглядел весьма элегантно, да и среди западных моделей аналогичного класса, что называется не терялся. В общем то на это чехи и делали свой расчет, ведь Шкода 110 с литерой R, в первую очередь разрабатывалась для экспортных рынков. Об этом говорил не только внешний вид автомобиля, но и его оснащение. Машину оборудовали новой панелью приборов с тахометром и вставками под дерево, более удобными ковшеобразными сиденьями и двухспицевым рулевым колесом уменьшенного диаметра.