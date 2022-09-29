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Купе Skoda S110R — невероятная история чехословацкого Porsche

Купе Skoda S110R — невероятная история чехословацкого Porsche

Автор:
29 сентября 2022 08:51
Сообщество : Автомир
Метки: Skoda   Skoda 110R   авто   автомир   автомобили   купер   олдтаймер   ретро авто   
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Когда вы думаете о Skoda, на ум, вероятно, приходят практичные автомобили для повседневной жизни, а также более вместительные кроссоверы. Но чешский производитель также внес свой вклад в области спортивного мастерства, и примером этого является Skoda S110R.

Источник:

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Метки: Skoda   Skoda 110R   авто   автомир   автомобили   купер   олдтаймер   ретро авто   
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