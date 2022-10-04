Отлично успел! Водитель Kia устроил серьёзное ДТП, совершив необдуманный обгон

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На объездной дороге в Североуральске водитель кроссовера "Киа", завершив обгон, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:30
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а, так да, невиновных жалко, лучше-бы просто улетел
"ОН НЕ ТОШНИЛ"