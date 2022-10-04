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Отлично успел! Водитель Kia устроил серьёзное ДТП, совершив необдуманный обгон

Отлично успел! Водитель Kia устроил серьёзное ДТП, совершив необдуманный обгон

Автор:
04 октября 2022 14:03
Сообщество : Аварии
Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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На объездной дороге в Североуральске водитель кроссовера "Киа", завершив обгон, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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17  комментариев
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6k
GROMOZEKA 5 часов назад
Вот жеж баран
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3k
Могвай Полчаса назад
Редкостный еб..н...
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133
Краснодар Полчаса назад
Вообще обгон перед поворотом, как и перед подъемом - так себе идея.
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1k
Sergius SPb 2 часа назад
Он же успел? Только уже за фурой его мотнуло на встречку?
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3k
Laplander 3 часа назад
Как владелец Киа спортейдж 3 сообщаю, этот автомобиль не для гонок. В данном случае водитель переоценил свои возможности и автомобиля. На самом деле это авто не плохо управляется (сугубо моё личное мнение, владею авто более 10 лет), но тут киавод всё сделал чтобы вылететь на встречку, а всего то надо было в этом случае обогнать Шевроле Авео, ну а далее фуру по мере возможности. Думаю будет уроком. Жаль водителя который ни за что пострадал, надеюсь только материально, а не физически.
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6k
Горец Ю 3 часа назад
Придурок!... Там, метров через 200 Т-образный перекрёсток, скорость реально не более 40. Далее повороты-подъёмы, пешеходы рядом с дорогой. Это не объездная дорога. Это самый, что ни на есть город. Городская дорога, являющаяся частью Северного широтного коридора. Вроде 96-й номер, местный... Ой, дурак..
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451
Mrak OBOY 4 часа назад
такого оленя остается только вытащить из тачки и добить!!
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11k
кот базилий 4 часа назад
Баба то че побежала, видно в паре ехали, знакомый. Вые..нулся.
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3k
Евгений 5 часов назад
это его магнитным полем, от фуры, приМАГНИТило!
а, так да, невиновных жалко, лучше-бы просто улетел
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7k
Колорад 5 часов назад
Доехал до разрешающего знака и ПОГНАЛ!!!
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1k
Шапкин 5 часов назад
Минус! За "Смотреть с 0:30"
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22k
Serg2001 5 часов назад
Вот теперь будет жечь любопытство. Это ж куда надо было так спешить, чтобы такие манёвры исполнять на трассе... Торжественное открытие гейклуба, не иначе... Должен был ленточку разрезать.
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8k
Борис Карабанов 6 часов назад
В конечном итоге на его надгробном камне будет высечена надпись:
"ОН НЕ ТОШНИЛ"
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Олег

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