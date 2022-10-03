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Нападение — лучшая форма защиты: в Новосибирске водитель обвинил девушку в ДТП

Нападение — лучшая форма защиты: в Новосибирске водитель обвинил девушку в ДТП

Автор:
03 октября 2022 14:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   
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Водитель «Тойоты» сдавал назад и въехал в автомобиль под управлением женщины, после чего обвинил её в ДТП.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   
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51  комментарий
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40k
kalinser 9 часов назад
Олень!
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12k
Cornho 2 часа назад
Просто без комментариев.
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7k
soar 2 часа назад
Товарищ из той категории неадекватов, которые включают поворотник и начинают перестроение "потому что его должны пропустить, он же включил поворотник!"
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811
TugoUH 4 часа назад
По долгу службы иногда приходится сталкиваться с дтп. В помощь тем кому это в первые:
1. Никогда не нервничайте и не психуйте, постарайтесь успокоиться и обдумать что все-таки произошло (да это трудно, но подумайте о том, что главное все живы, главнее этого только семья, и как забавно бы смотрелся этот орущий на вас гражданин голышом и с трусами на голове), и обдумав, приступайте уже к дальнейшим действиям. В конце концов (если пострадало только железо, глупо истерить, как будто жизнь кончена, даже совсем без машин люди нормально живут и многие очень неплохо)
2. Не стоит грубить или лезть в драку с оппонентом, даже если вы по всем пунктам "несогласны", особенно этого не стоит делать при представителях власти (при любом разбирательстве, особенно судебном, эти Ваши действия Вам навредят).
3. Вы должны составить в своей голове четкую цепочку событий приведших к ДТП. Эта цепочка должна состоять из звеньев логичных, не взаимоисключающих, и подтверждаемых эмпирическими методами (путем проведения измерений и расчетов), не противоречащих общепринятой физике (той, что в школе учили), и звучать правдоподобно, больше того вся цепь событий должна быть правдивым пересказом реально произошедших событий, которые и привели к дтп (пространные рассуждения о природе бытия, ваших предпочтениях или верованиях помешают ВАМ и Вашим интересам). И именно эту цепочку событий Вам будет предложено изложить как в протоколе, так и в последующих разбирательствах.
4. Цепочка событий изложенная в п3. обязательно должна полностью (не дословно, но в общих чертах и в сути) совпадать с показаниями свидетелей. Сразу после ДТП позаботьтесь хотя бы о парочке свидетелей (ФИО, телефон, адрес прописки и жительства в протокол обязательно внесите). Это ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. очень часто в деле появляются свидетели виновника ДТП, которых вовсе не было на месте ДТП...Будьте к этому готовы!
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1k
Kolebator 4 часа назад
баран
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283
Kra 4 часа назад
а если бы у ее не было регистратора?..
Ее бы признали виновной?...
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979
VSh 5 часов назад
Вроде мужик а раскудахтался как баба. Ну я же посигналил, ну я же это, я же то, ну чё ты не могла догадаться?
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70k
Пётровыч 5 часов назад
А что если такому сказать, - ой простите, наверное я виновата, давайте вызовем ГИБДД.
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7k
Vалѣнтиныч 5 часов назад
Плиатть, надо было сказать, что " я сейчас выключу регистратор, сдам назад и со всей дури въ *бу тебе в багажник". (Скока ш тибе казлу выплотчивать придетси?)
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2k
Дон Перец 6 часов назад
Вот же придурок! Ещё пиз.дит там что-то.
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27k
koleos72 6 часов назад
Какой весёлый клоун!
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9k
GRuslan 6 часов назад
Вот такие трусливые идиоты, боящиеся принять очевидное, дескридетируют мужской пол. Потом трудно с чистой душой выражаться в адрес женщин, мол обезьяна с гранатой, мужчины так бы не сделали. Делают, ещё как делают, мудак б.ять.
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1k
Лимонадный Джо 7 часов назад
И почему считается,что включив "аварийку" можно делать всё,что угодно? Это что, оберег от всего?
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11k
Максим 7 часов назад
Любимый город, дебмлов хватает...
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−163
Валерий Петров 7 часов назад
полтора часа на него тратить?
дал в [мат] на месте оплатит все.
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1k
c3nsor3d 7 часов назад
Это не наглость, а подлость (искать виновного, хотя сам виноват!). У человека с психикой проблема. Бить таких палкой по спине(!)...
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2k
Инквизитор РФ 7 часов назад
На хера ему очки, если и так не видит
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22k
Serg2001 7 часов назад
Нападение — лучшая форма защиты: в Новосибирске водитель обвинил девушку в ДТППосмотреть
Нападение — лучшая форма защиты: в Новосибирске водитель обвинил девушку в ДТП
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5k
Administrator 7 часов назад
походу он реально думает что прав
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869
Aleks 7 часов назад
В кои веки согласен с бабой за рулем, сдаешь назад, смотри куда сдаешь. А он еще и предъявлять начал, наподобие расступись море гавно плывет. Обидно время терять из за таких мудаков, ждать приезда полиции, оформление, волокита.
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11k
кот базилий 7 часов назад
Действительно дурак или на что то надеялся?
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