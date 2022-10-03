Нападение — лучшая форма защиты: в Новосибирске водитель обвинил девушку в ДТП

6138
1
1
Водитель «Тойоты» сдавал назад и въехал в автомобиль под управлением женщины, после чего обвинил её в ДТП.
Екатерина сообщает: "У меня на Дачной произошло ДТП. Водитель Тойоты посчитал виноватой хозяйку регистратора, ведь он сдавал назад на аварийке, и полностью отрицал свою вину.
Даже разъяснениям аваркома он не поверил, решил, что его обманывают, и очень был возмущён, что девушка не сдала назад, чтоб он в неё не въехал.
Справедливости ради надо отметить, что через 1,5 часа ожидания аварийному комиссару удалось убедить мужчину в неправоте и оформить ДТП без привлечения ДПС."
Даже разъяснениям аваркома он не поверил, решил, что его обманывают, и очень был возмущён, что девушка не сдала назад, чтоб он в неё не въехал.
Справедливости ради надо отметить, что через 1,5 часа ожидания аварийному комиссару удалось убедить мужчину в неправоте и оформить ДТП без привлечения ДПС."
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Замес на перекрёстке в Волгоградской области
- Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
- Авария дня. В Тюменской области автомобилистка влетела в трактор
- Разворот на пешеходном переходе и небольшое ДТП из Севастополя
- Авария дня. Девушка на мопеде получила серьёзные травмы в Санкт-Петербурге
Новости партнёров
1. Никогда не нервничайте и не психуйте, постарайтесь успокоиться и обдумать что все-таки произошло (да это трудно, но подумайте о том, что главное все живы, главнее этого только семья, и как забавно бы смотрелся этот орущий на вас гражданин голышом и с трусами на голове), и обдумав, приступайте уже к дальнейшим действиям. В конце концов (если пострадало только железо, глупо истерить, как будто жизнь кончена, даже совсем без машин люди нормально живут и многие очень неплохо)
2. Не стоит грубить или лезть в драку с оппонентом, даже если вы по всем пунктам "несогласны", особенно этого не стоит делать при представителях власти (при любом разбирательстве, особенно судебном, эти Ваши действия Вам навредят).
3. Вы должны составить в своей голове четкую цепочку событий приведших к ДТП. Эта цепочка должна состоять из звеньев логичных, не взаимоисключающих, и подтверждаемых эмпирическими методами (путем проведения измерений и расчетов), не противоречащих общепринятой физике (той, что в школе учили), и звучать правдоподобно, больше того вся цепь событий должна быть правдивым пересказом реально произошедших событий, которые и привели к дтп (пространные рассуждения о природе бытия, ваших предпочтениях или верованиях помешают ВАМ и Вашим интересам). И именно эту цепочку событий Вам будет предложено изложить как в протоколе, так и в последующих разбирательствах.
4. Цепочка событий изложенная в п3. обязательно должна полностью (не дословно, но в общих чертах и в сути) совпадать с показаниями свидетелей. Сразу после ДТП позаботьтесь хотя бы о парочке свидетелей (ФИО, телефон, адрес прописки и жительства в протокол обязательно внесите). Это ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. очень часто в деле появляются свидетели виновника ДТП, которых вовсе не было на месте ДТП...Будьте к этому готовы!
Ее бы признали виновной?...
дал в [мат] на месте оплатит все.