Нападение — лучшая форма защиты: в Новосибирске водитель обвинил девушку в ДТП

Екатерина сообщает: "У меня на Дачной произошло ДТП. Водитель Тойоты посчитал виноватой хозяйку регистратора, ведь он сдавал назад на аварийке, и полностью отрицал свою вину.



Даже разъяснениям аваркома он не поверил, решил, что его обманывают, и очень был возмущён, что девушка не сдала назад, чтоб он в неё не въехал.



Справедливости ради надо отметить, что через 1,5 часа ожидания аварийному комиссару удалось убедить мужчину в неправоте и оформить ДТП без привлечения ДПС."