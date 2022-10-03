Небольшое столкновение двух девочек в Краснодаре

5987
1
1
Одна хотела задом припарковаться, когда все стоят передом к бордюру, другая решила через сплошную повернуть.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Замес на перекрёстке в Волгоградской области
- «Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину
- Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
- Разворот на пешеходном переходе и небольшое ДТП из Севастополя
- Авария дня. В Тюменской области автомобилистка влетела в трактор
Новости партнёров
Теперь будет крыло менять
А вот вторая девочка, судя по пируэтам, тоже намеревалась при выезде эту же сплошную пересечь. Парковалась через жопу, но даже не знаю, можно ли ей что-то вменить чисто по букве закона.
Вы не поверите сколько адвокаты поднимут бабла на этой теме...
Еще раз виновата микра причины я описал они первичны не было бы нарушения микрой пдд не было бы и дтп. Та же херня что и обочечниками когда их таранят поворачивая направо, на эту тему наш самый справедливый верховный суд уже высказался, виноват тот кто нарушил правила создав предпосылки для аварийной ситуации.
Ни тут, ни в 12ом разделе пдд, который посвещен стоянке и парковке, не указано, что движение задним ходом даёт приемущество.
Не было бы там сплошной, авария все равно бы произошла.
К сожалению, наши правила трактуют только так, тот кто двигался задним ходом, тот виноват. Не важно в своей полосе, во дворе, выезжал из своего гаража...
А вот тетку на микре скорее всего накажут только по статье КоАП РФ 12.16.2.
Обочечники тут вообще не при чем. Они едут там где их не должно быть. А тут, что бы изменилось если бы микра не пересекала сплошную, а подъехала сзади? Есть уверенность в том что бмв увидела её? А если бы там не было сплошной? Вина в ДТП, к сожалению на даме в белом авто. Микру накажут только по статье КоАП РФ 12.16.2.
Поворот через сплошную не смутил?
Ваш ответ меня больше всего смутил)