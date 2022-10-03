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Небольшое столкновение двух девочек в Краснодаре

Небольшое столкновение двух девочек в Краснодаре

Автор:
03 октября 2022 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   парковка   
5987
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Одна хотела задом припарковаться, когда все стоят передом к бордюру, другая решила через сплошную повернуть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   парковка   
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49  комментариев
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3k
ProstoBoBka 10 часов назад
Исполняют конечно отменно! Но меня поражают нынешние водители, которые с легкостью поворачивают по сплошной...
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283
Kra 4 часа назад
водила на красной машине решила быстренько место занять, типа, "кто успел, то и встал".
Теперь будет крыло менять
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18k
Valiko 4 часа назад
сплошную в таких случаях принято не замечать)) но только если никого вокруг нет. Дэпсы будут разводить на лишение.
А вот вторая девочка, судя по пируэтам, тоже намеревалась при выезде эту же сплошную пересечь. Парковалась через жопу, но даже не знаю, можно ли ей что-то вменить чисто по букве закона.
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43k
Валерий 6 часов назад
а что не так с парковкой к бордюру задом? или это не боярское дело? дура тут только мадам на красной машинке--видимо права купили в подарок
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4k
Компьютер DELL монитором 7 часов назад
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24k
Михаил Сметанкин 8 часов назад
Самая тупая из них, конечно же, на белой тачке. Мало того что в зеркала не смотрит, так еще и паркуется в елочку задом, т.е. по факту против шерсти.
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35k
Опаньки 8 часов назад
через сплошную рубанула )
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13k
Alex 9 часов назад
Бабьё... Виноват то по-любому олень, который тут всяких линий понарисовал.
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7k
Vалѣнтиныч 9 часов назад
Всегда виноват тот кто едет задним ходом... Но! Здесь ... Проще написать "обоюдку" , чем разбирать это дело в верховном суде...
Короче, у кого денег на адвокатов больше тому и свезло...
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4k
Frank Borman 9 часов назад
Баба за рулем - клоуны в цирке завидуют.
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1
Volder 9 часов назад
Встреча 2х ТП - это всегда феерично
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2k
Инженер 9 часов назад
ок, кто виноват будет?
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216
Shatan South 8 часов назад
Не является тут пересечение сплошной причиной ДТП! Не микра врезась, а в микру бмв, которая двигалась задним ходом! Предлогаю также не нести херню!
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216
Shatan Валерий 5 часов назад
8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
Ни тут, ни в 12ом разделе пдд, который посвещен стоянке и парковке, не указано, что движение задним ходом даёт приемущество.
Не было бы там сплошной, авария все равно бы произошла.
К сожалению, наши правила трактуют только так, тот кто двигался задним ходом, тот виноват. Не важно в своей полосе, во дворе, выезжал из своего гаража...
А вот тетку на микре скорее всего накажут только по статье КоАП РФ 12.16.2.
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216
Shatan South 5 часов назад
Зато в школах учат: "8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц."
Обочечники тут вообще не при чем. Они едут там где их не должно быть. А тут, что бы изменилось если бы микра не пересекала сплошную, а подъехала сзади? Есть уверенность в том что бмв увидела её? А если бы там не было сплошной? Вина в ДТП, к сожалению на даме в белом авто. Микру накажут только по статье КоАП РФ 12.16.2.
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13k
Бляяяястяще! 10 часов назад
У обеих девиз "Вижу цель, - не вижу препятствий"
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48k
dima423 10 часов назад
ну вот чего белой передом не заезжалось?)) ...сами себе на ровном месте проблемы ищут
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7k
Кружок 10 часов назад
курицы
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