Мало людям других проблем, они еще устраивают ДТП

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В Пермском крае водитель "Весты" так хотел опередить леворядника на "Киа", что не пожалел свою машину и устроил ДТП.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот такие умники как ты вечно куда то спешат и вокруг все тошноты и тупни а вы такие алеши поповичи.
Так называемый тобой тошнот ехал по правилам.
А вот такие умники как ты вечно куда то спешат и вокруг все тошноты и тупни а вы такие алеши поповичи.
Как только торопыжка попытался обойти тошнота и уехать, тошнот ВНЕЗАПНО стал до усрачки давить на тапок и не пускать торопыгу.
Спрашивается - к чему ты залу.паешься и что тебе мешало ускориться раньше.
Так, что оба «молодцы» как я вижу