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Мало людям других проблем, они еще устраивают ДТП

Мало людям других проблем, они еще устраивают ДТП

Автор:
27 сентября 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   мелкое дтп   учитель на дороге   
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В Пермском крае водитель "Весты" так хотел опередить леворядника на "Киа", что не пожалел свою машину и устроил ДТП.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   мелкое дтп   учитель на дороге   
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23  комментария
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262
volvulus 6 часов назад
Каким бы дебилом не был спешащий, но, действительно, тошнящие в левом ряду сильно раздражают.
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4k
Сергей С 40 минут назад
Тошнот препятствовал обгону - он нажал на газ после того как его попытались обогнать
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12k
? ? ? Час назад
ой дебил..
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24k
Сергей Алексеевич 4 часа назад
А что ж рег то уехал и не предложил записать его телефон как свидетеля с видеозаписью?
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3k
Илья 5 часов назад
Сам езжу по трассе, на тошнотов - не реагирую, есть возможность - обгоняю справа (не так как дэбил на весте). Сам уступаю всегда тем, кто едет быстрее т.к. в зеркало заднего вида всегда контролю дорогу. Практика показывает, что если человек сразу не уступил - то ему хоть обморгайся-обсигналься - он все равно будет тошнить, поэтому, я считаю, нех тратить нервы и кого-то учить)
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12
Нардеп 5 часов назад
Еще и добил! Вот за это я б его по полной натянул. Это было уже умышленно.
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6k
GROMOZEKA 5 часов назад
Я конечно понимаю, что торопыга, тот еще «молодец», но давайте взглянем на ситуацию объективно.
Как только торопыжка попытался обойти тошнота и уехать, тошнот ВНЕЗАПНО стал до усрачки давить на тапок и не пускать торопыгу.
Спрашивается - к чему ты залу.паешься и что тебе мешало ускориться раньше.
Так, что оба «молодцы» как я вижу
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8k
Tamdima 6 часов назад
Все уехали, а спешащий остался!
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6k
GROMOZEKA 6 часов назад
За Музыку на заднем фоне отдельный плюс!


Ссылка m.youtube.com
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9k
Игорь 6 часов назад
ну с первым разом понятно, а зачем второй раз ударил?
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Олег

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