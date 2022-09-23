«Чтобы понять жизнь, надо работать»: диалог обочечника с активистом

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Лысый мужчина на Jeep Grand Cherokee устроил лекцию о том, как правильно нужно жить в этой жизни. Раньше он ездил на "Гелендвагене", а теперь на старом "Джипе" ездит по обочине.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: авто
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Видать на гелике это была ошибка, ЖИЗНЬ эту ошибку исправила!
Вы же не ругаетесь с бомжами, что испражняются на газон - так и тут!
p/s то что базарит тухло, видимо его ещё в 90-е "приземлили"