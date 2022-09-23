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«Чтобы понять жизнь, надо работать»: диалог обочечника с активистом

«Чтобы понять жизнь, надо работать»: диалог обочечника с активистом

Автор:
23 сентября 2022 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   
731
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Лысый мужчина на Jeep Grand Cherokee устроил лекцию о том, как правильно нужно жить в этой жизни. Раньше он ездил на "Гелендвагене", а теперь на старом "Джипе" ездит по обочине.

Источник:

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11  комментариев
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2k
pinbalist Час назад
Обочина - типичное место проведения парадов ЛГБТ. Как раз этот случай.
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4k
Babangdida 7 минут назад
Никогда не понимал и не любил массовое стукачество в Германии. Однако смотря на этого "работника" так и хочестся отправить видео ментам. Жаль, у нас его не обшмонают качествено.
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50
Ушлый 9 минут назад
Председатель ЛГБТ движения
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27k
Levyathan 18 минут назад
"Иди делом займись"-это основной аргумент обочечных защеканов. А это разве не дело? Не давать этим педерастам по обочине ездить? Вот хороший ответ.
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 36 минут назад
"учитель" очередной на тачке в кредит,причём на американской помойке.
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2k
Semen 38 минут назад
)))))))аааааа, чмо!!!!
Видать на гелике это была ошибка, ЖИЗНЬ эту ошибку исправила!
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15k
Совранский Час назад
Ну что Вы набросились! Чувак понял, что заработать больше - чем на древний джип ума не хватает! Хватило ума только побриться(аля 90-е) и пытаться реализоваться через обочину(по другому его просто не заметили бы).
Вы же не ругаетесь с бомжами, что испражняются на газон - так и тут!
p/s то что базарит тухло, видимо его ещё в 90-е "приземлили"
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10k
Ivan Час назад
«Чтобы понять жизнь, надо работать»: диалог обочечника с активистомПосмотреть
«Чтобы понять жизнь, надо работать»: диалог обочечника с активистом
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