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Подборка автомобильного юмора на пятницу

Подборка автомобильного юмора на пятницу

Автор:
23 сентября 2022 10:38
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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13  комментариев
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38k
Александр 52 минуты назад
Комментарий к фото
Хах, а почему олень. Я вот лет 15 назад переехал в тюмень, жил год в хрущевке с маленьким двором, где припарковаться была проблема. И я не поленился однажды, вышел с лопатой и разгреб приличный такой сугроб снега и поставил туда свою машину. Полдня убил. А потом картина маслом, на следующий день возвращаясь с работы я увидел, как местный дедок с лавочки не разрешает какому-то оленю припарковаться на расчищенном мной месте. Типа парень тут полдня херачил - это его парковка.
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6k
Roman 15 секунд назад
Комментарий к фото
Деревенский гармонист 2.0
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65
Голован Щекн 14 минут назад
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу

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3k
Денис 39 минут назад
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Они все китайские, есть качественные а есть гуано.
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3k
Денис 40 минут назад
Комментарий к фото
Едет студент зимой поздно вечером в трамвае.
Народу никого.
Заходит бабка и нему, уступи место.
Он ей, ты чего полно же мест.
Но твоё то нагретое.
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27k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Комментарий к фото
С синими номерами можно. У них больницы лучше
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38k
Александр 55 минут назад
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И потом она пошла к клиенту, а он назад за баранку.
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38k
Александр 57 минут назад
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В американских фильмах, тут уточнять надо. Я когда смотрю их фильмы про школу, у меня чувство, что они заканчивают ее лет в 30.
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