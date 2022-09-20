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В Твери женщина на самокате свернула под машину и получила травмы

В Твери женщина на самокате свернула под машину и получила травмы

Автор:
20 сентября 2022 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   электросамокат   
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Женщина ехала на электросамокате по дороге и захотела пересечь её по пешеходному переходу, но не заметила, что рядом с ней едет автомобиль "Киа".

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   электросамокат   
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31  комментарий
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Lexx 2 часа назад
Эх, водилу назначат виновным. Пешеходный переход, это всё, задница. А там была она хоть на электросамокате, хоть на электросанках.
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Баба за рулем - горе в семье. Баба за рулем самоката - ужас в квадрате.
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12k
Alex 38 минут назад
Как она до 41-го года дожила? По дороге, в капюшоне, скорее всего ещё и в наушниках, просто я еду одна такая и вокруг никого не существует. Капец.
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7k
soar 40 минут назад
Мне показалось, что она свернула не "под машину", а "в машину", нет?
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6k
Zhora 47 минут назад
Тупая овца, поцарапала мужику свежую машину.
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15k
Совранский 52 минуты назад
Напомнило!
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6k
tamin Час назад
Мужику надо молиться, что нашлась видеозапись.
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21k
sanchesS80 Час назад
Жалко только водителя. Мозги ему просношают в любом случае, кучу времени потеряет.

Самокатчики этим и задолбали: они то едут как транспортные средства, то едут как пешеходы, причем переключают "режим" тогда когда им удобно.
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7k
Николай Час назад
Пора бы велосипеды перемещать на тротуар, а помощнее тс обязаловка на права, нет прав автоматом виновный...ибо нех...
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22k
Inter Час назад
адекватных электросамокатчиков очень мало. это миникаршеринг. быстрее-значит дешевле
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11k
кот базилий Час назад
Я почему то злодарен , зае...ли ужо.
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6k
GROMOZEKA 2 часа назад
Совсем е@нутая ехна самокате
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40k
kalinser 2 часа назад
Для самокатчиков пора вводить презумпцию виновности!
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