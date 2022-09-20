В Твери женщина на самокате свернула под машину и получила травмы

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Женщина ехала на электросамокате по дороге и захотела пересечь её по пешеходному переходу, но не заметила, что рядом с ней едет автомобиль "Киа".
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За рулем "Киа" находился 57-летний водитель, он был трезв.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп самокат электросамокат
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Самокатчики этим и задолбали: они то едут как транспортные средства, то едут как пешеходы, причем переключают "режим" тогда когда им удобно.