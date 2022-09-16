Обочечник самостоятельно убрался в кювет

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Баба Саши тоже пид@рас, сразу за обочечника, надо было ее тут же из машины выкинуть, капец тварь такую пригрел называется. Поведение тоже как у обочечницы. "Еще раз в жизни так сделаешь..." и что?
Доступа к писечке лишишь?
Радовалась бы, что у ее мужика мудебейцалы есть.
Саша в полном порядке, чего не сказать о его навигаторах.