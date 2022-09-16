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Обочечник самостоятельно убрался в кювет

Обочечник самостоятельно убрался в кювет

Автор:
16 сентября 2022 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Suzuki   Автоприкол   авто   автохам   видео   наказание   обочечник   прикол   
1028
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Как заставить обочечников ездить по правилам? Только так!

Источник:

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Метки: Suzuki   Автоприкол   авто   автохам   видео   наказание   обочечник   прикол   
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14  комментариев
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6k
Алексей Час назад
Жёстко, но справедливо.
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44k
sjm58 12 минут назад
907 рейс Кольчугино-Москва... родные края...
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86
Аврашалом Маркович 13 минут назад
Саша красава. Обочечник пид@рас.
Баба Саши тоже пид@рас, сразу за обочечника, надо было ее тут же из машины выкинуть, капец тварь такую пригрел называется. Поведение тоже как у обочечницы. "Еще раз в жизни так сделаешь..." и что?
Доступа к писечке лишишь?
Радовалась бы, что у ее мужика мудебейцалы есть.
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18k
Valiko 14 минут назад
Было так однажды - бабы тоже верещали за правоту заднеприводных. Где ехал, там и высадил. Зато теперь тишина всегда в машине.
Саша в полном порядке, чего не сказать о его навигаторах.
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2k
Froll Полчаса назад
Водитель автобуса лайкнул.
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6k
Zhora Полчаса назад
Аплодисменты !!
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669
Жирный бот 38 минут назад
мечта так же обочечника отправить в кювет
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699
Александр 41 минуту назад
так с этими водЯтлами и надо. мало того что по обочине, так еще ехали бы не быстро, а то летят и пыль поднимают
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5k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Бабы, как обычно, моросят не по делу
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12k
Кыся Час назад
Автобус поставил лайк! Видимо, тоже следил.
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3k
Трям Час назад
А дальше???
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