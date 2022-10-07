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Подборка юмора для автомобилистов

Подборка юмора для автомобилистов

Автор:
07 октября 2022 10:34
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
2178
20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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26  комментариев
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22k
Serg2001 Час назад
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Цыганский байк?...)
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1k
Вадим В. Новоженов 4 минуты назад
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Тройничок геев .
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2k
Leonid 6 минут назад
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Котопёс
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1k
Вадим В. Новоженов 9 минут назад
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Разбери панель, пассатижами "перекуси" этот светодиод и трать свободные деньги на себя !
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2k
Leonid 9 минут назад
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О, мусоровоз поехал
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2k
Leonid 13 минут назад
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ЛАФхак? ЛАВфак, ЛЕЙфак ... кароч
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2k
Leonid 17 минут назад
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Чтобы скучно не было ...
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665
vadimbar 17 минут назад
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Котлокотник
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1k
Виктор Глущенко 20 минут назад
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1k
Виктор Глущенко 22 минуты назад
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На второй литейко AWS зачетное .
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2k
Leonid 22 минуты назад
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В чём проблема, купи ей дешёвую- пусть учится
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2k
Leonid Полчаса назад
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Чушь какая-то...
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40k
Игорь Полчаса назад
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2k
Leonid Полчаса назад
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Зачем? ... человек делом занимается
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2k
Leonid Полчаса назад
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Если первый и второй экземпляр можно убить то последний ... только переждать)
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1k
Оксид Бетона Полчаса назад
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Заглочен, но не совсем.
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3k
Сергей Семенов 55 минут назад
Ну да, бюджетный вариант, если нет денег на фирменный.
http://www.stahlbus.com/products/en/oil-drain-valve/index.phphttp://www.stahlbus.com/products/en/oil-drain-valve/index.php
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3k
Александр 57 минут назад
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мухи по ночам не летают
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3k
Сергей Семенов 58 минут назад
Вероятность нарваться на паленку в разы выше при покупке канистры масла, чем на разлив из брендовой бочки.
Естественно, разливаться должно в магазине, а не за углом в гаражах.
Хотя, мы с друзьями обычно скидываемся и берем 20-литровую бочку мототрансмиссионки. Проще купить и значительно дешевле.
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22k
Serg2001 Час назад
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Весна...
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