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Главная > Авто > Сообщество Автомир
Подборка юмора для автолюбителей

Подборка юмора для автолюбителей

Автор:
04 октября 2022 10:07
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
7162
20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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28  комментариев
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1k
xannar 4 часа назад
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Прям картина Яцека Йерки
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29k
BuG 49 минут назад
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В шкодах и ролсс-ройсах есть зонтики в дверях... надо такие же места для бит делать.
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29k
BuG 58 минут назад
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Саморезы ловил, арматуру 10 ловил, болт 10 ловил. Такое не ловил!
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4
Алексей Стеняев Час назад
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На ходу не будет заряжать
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1k
Вадим В. Новоженов 2 часа назад
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3k
Алексей Лыков 2 часа назад
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андроид не значит дешевый, а айфон не значит дорогой.
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3k
Алексей Лыков 2 часа назад
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кривой фотошоп в действии, а не импортозамещение
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7k
mbr 2 часа назад
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И где я должен смеяться?
То что эти "сиволапые славяне с грязным пузом и похожие на собак" использовали зашкваренную кириллицу вместо благословенной свободной латиницы, которую используют боги?
Чё за рабско-холуйский бред?
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197
Юрий Алматы 2 часа назад
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197
Юрий Алматы 2 часа назад
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Ощущение, что про меня написали, только мне не стыдно. Пусть телефон у меня дешевле, зато одежда качественная и не заношенная.
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765
S__D 3 часа назад
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Тук-тук по-американски.
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765
S__D 3 часа назад
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А скажите, все должны с собой эту ма.ндулу с собой таскать?
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3k
!ГЕНнадий 3 часа назад
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Просто ставь в багажник ,и вперёд!..
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3k
!ГЕНнадий 3 часа назад
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Если парковать под деревом, и долго не счищать помёт..
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3k
!ГЕНнадий 3 часа назад
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Победозавр...
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3k
!ГЕНнадий 3 часа назад
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-Дайте чтонть от головы?..
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7k
mbr 3 часа назад
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Кто нибудь объяснит в чём смысл вот этого трёхколёсного говна?
Эта хрень удивительным образом сочетает недостатки автомобиля и мотоцикла.
Большая, неудобная, уровень комфорта -- "оленевод".
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3k
vasilykopkov 3 часа назад
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В точку!!!
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6k
pilgrimnl 3 часа назад
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не получилось
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3k
!ГЕНнадий 3 часа назад
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Синяя изолента - машину переживёт!..
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3k
!ГЕНнадий 3 часа назад
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Оболтеть!...
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