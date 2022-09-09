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«Я тебе моргалы вытащу»: встреча с опасным беэмвешником в Тюмени

«Я тебе моргалы вытащу»: встреча с опасным беэмвешником в Тюмени

Автор:
09 сентября 2022 13:24
Метки: BMW   авто   автохам   быдло   видео   встречка   конфликт на дороге   
594
1
1
В Тюмени на улице Котовского автор ролика повстречал на своём пути очень опасного водителя BMW.

Источник:

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Метки: BMW   авто   автохам   быдло   видео   встречка   конфликт на дороге   
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13  комментариев
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11k
.Атеист. Час назад
Петушок опущенный.. районный
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11k
кот базилий 5 минут назад
Крутизна крученая на фую верченая...
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11k
Kostick 7 минут назад
камменты жгуть)))
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3k
Pechenegiatakuyt 13 минут назад
Я до конца верил что экскаватор его свое дело сделает.. жаль
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19k
ЦСКА 16 минут назад
Верх, низ-ADIDAS! Середина-NIKE! Странно что без темных очков....
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16k
Alex ASK Полчаса назад
Ух какой страшный петушок
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1k
Александр 54 минуты назад
по ходу бмввода на гей парад не впустили, ибо рожей не вышел, вот он и бесится)
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1k
SHAGREEN Час назад
Смотрящий по перекрестку
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53k
zloykoyot Час назад
Бэху свою походу за старшим братом докатывает, орёл с куриной жопой.
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5k
GROMOZEKA Час назад
АПАССССНЫЙ
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7k
Shtoppi Час назад
Он там у пассажира отсасывал, а регик его отвлек от любимого занятия))))))))))))
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4k
Дмитрий ! Час назад
Чёрт!
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Олег

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