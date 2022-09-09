«Я тебе моргалы вытащу»: встреча с опасным беэмвешником в Тюмени

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В Тюмени на улице Котовского автор ролика повстречал на своём пути очень опасного водителя BMW.
Источник:
АНТИФИШКИ
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