Передвигайся куда угодно: Rokon Trail-Breaker 2×2 1969 года

Самое сложное в подобных конструкциях – организовать передачу крутящего момента на переднее колесо. Здесь это сделано при помощи редуктора, установленного под сиденьем, трансмиссионного вала, который проходит внутри рамы и ШРУСА. Спереди так же есть угловой редуктор, от которого уже идет цепь на звездочку переднего колеса.