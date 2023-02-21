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Передвигайся куда угодно: Rokon Trail-Breaker 2×2 1969 года

Передвигайся куда угодно: Rokon Trail-Breaker 2×2 1969 года

Автор:
21 февраля 2023 09:26
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   полноприводный мотоцикл   
279
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Во все времена существования мотоциклов как вида техники, инженерная мысль пыталась создать мотовездеход с приводом на оба колеса, а в идеале, еще и плавающий.
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Метки: авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   полноприводный мотоцикл   
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