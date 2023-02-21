Передвигайся куда угодно: Rokon Trail-Breaker 2×2 1969 года

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Во все времена существования мотоциклов как вида техники, инженерная мысль пыталась создать мотовездеход с приводом на оба колеса, а в идеале, еще и плавающий.
История помнит множество всевозможных разработок, но совсем немногие из них выпускались серийно. Один из таких мотовездеходов, запущенных в производство - Rakon Trail-Breaker. Выпускают его с 1964 года, конкретно этот экземпляр собран в 1969-м.
Самое сложное в подобных конструкциях – организовать передачу крутящего момента на переднее колесо. Здесь это сделано при помощи редуктора, установленного под сиденьем, трансмиссионного вала, который проходит внутри рамы и ШРУСА. Спереди так же есть угловой редуктор, от которого уже идет цепь на звездочку переднего колеса.
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Вся эта сложная система приводится в действие одноцилиндровым 134- кубовым двухтактным мотором Chrysler Power-Bee мощностью в 10 л.с. Для вездехода такая мощность кажется маленькой, но этот момент компенсируется передаточными числами трансмиссии. Коробка передач трёхступенчатая.
Напоследок о колёсах. Диски внутри полые, сделаны из алюминиевого сплава, имеют положительную плавучесть, позволяющую преодолевать ручьи, небольшие реки и другие водные преграды, а на твердой поверхности их можно использовать как ёмкости для запаса топлива.
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