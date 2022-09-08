«Мы же никому не мешаем»: как обочечники влияют на проезд спецтранспорта в пробках

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Проблема проезда спецтранспорта в пробках связана не только с невнимательностью водителей. Посмотрите этот социальный ролик и еще больше возненавидьте обочечников!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: авто видео культура вождения пожарная машина скорая помощь социальная реклама спецсигнал спецтранспорт
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