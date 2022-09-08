FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10154 поста • 783 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
«Мы же никому не мешаем»: как обочечники влияют на проезд спецтранспорта в пробках

«Мы же никому не мешаем»: как обочечники влияют на проезд спецтранспорта в пробках

Автор:
08 сентября 2022 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   культура вождения   пожарная машина   скорая помощь   социальная реклама   спецсигнал   спецтранспорт   
440
1
1
Проблема проезда спецтранспорта в пробках связана не только с невнимательностью водителей. Посмотрите этот социальный ролик и еще больше возненавидьте обочечников!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   видео   культура вождения   пожарная машина   скорая помощь   социальная реклама   спецсигнал   спецтранспорт   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
pinbalist 50 минут назад
Это не обочечники. Это люди, которые торопятся на гей-парад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
АлексЮстасу 5 минут назад
Понравилась скромность авторов ролика: "но обочина занята нарушителями". А можно было написать БОЛЬШИМИ БУКВАМИ - ПИ..О..АСАМИ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg 15 минут назад
10k Serg 4 секунды назад надо что бы впереди пожарки ехал Т-90 и банально всех обоченников сталкивал в кювет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
Максим Макашев 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 45 минут назад
проблема элементарно решается установкой камер контроля полосы, вот только платить по 1,5-2 млн. за камеру может себе мало какой город
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
сеньор Леонсио Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

726898



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 редких исторических фото, которые не встретишь в учебниках
40 редких исторических фото, которые не встретишь в учебниках
Пост юмора о людях в белых халатах
Пост юмора о людях в белых халатах
Набирающие популярность в сообществах
25 животных, не заслуживших свою плохую репутацию
25 животных, не заслуживших свою плохую репутацию
20 самых ценных коллекционных карточек
20 самых ценных коллекционных карточек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А бонусами можно?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#дтп#сарказм#люди#авто аварии#история#улыбнуло#в мире
#фото#животные#Разное#кино#автомобили#новости#Ynews#фотографии#звёзды#интересное
#интересно#картинки#аварии#позитив#забавно#сатира#подборка#шоу бизнес#автомир#биография
Авария дня. ДТП с участием «скорой» в Волгоградской области Авария дня. ДТП с участием «скорой» в Волгоградской области Авария дня. В Бресте опрокинулся автомобиль скорой помощи Авария дня. В Бресте опрокинулся автомобиль скорой помощи Авария дня. Столкновение таксиста с пожарной машиной в Нижегородской области Авария дня. Столкновение таксиста с пожарной машиной в Нижегородской области Авария дня. Массовое ДТП с участием скорой помощи в Казани Авария дня. Массовое ДТП с участием скорой помощи в Казани Авария дня. Страшное ДТП со «скорой» в Твери Авария дня. Страшное ДТП со «скорой» в Твери

На что жалуетесь?

Вернуться