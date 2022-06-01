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На перекрёстке Заволжье таксист на "Гранте" ехал на зелёный сигнал светофора и столкнулся с пожарной машиной "Урал", которая двигалась с включенными спецсигналами.
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Пожарная машина двигалась со специальными звуковыми и световыми сигналами.
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АНТИФИШКИ
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в Киеве часто вижу что на перекрестках со спецсигналами притормаживают, хоть и ограничение у нас 50.
НО прежде чем воспользоваться приоритетом спецтранспорту, на убедиться что все его видят и пропускают.