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Авария дня. Столкновение таксиста с пожарной машиной в Нижегородской области

Авария дня. Столкновение таксиста с пожарной машиной в Нижегородской области

Автор:
01 июня 2022 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пожарная машина   спецсигнал   
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На перекрёстке Заволжье таксист на "Гранте" ехал на зелёный сигнал светофора и столкнулся с пожарной машиной "Урал", которая двигалась с включенными спецсигналами.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пожарная машина   спецсигнал   
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8  комментариев
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6k
Tim_G 2 часа назад
видать музычка громковата была и кроме приглушения, провоцировала давить гашетку...
в Киеве часто вижу что на перекрестках со спецсигналами притормаживают, хоть и ограничение у нас 50.
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1k
qwer Минуту назад
Таксист шёл на взлёт, но полосы не хватило...
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1k
Angelpro 55 минут назад
Таксист может и долбится в уши или еще куда либо.
НО прежде чем воспользоваться приоритетом спецтранспорту, на убедиться что все его видят и пропускают.
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187
mosazer 59 минут назад
Таксист это диагноз))
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9k
Ivan 2 часа назад
Видимо, обоим.

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5k
Roman 2 часа назад
Надеюсь, это его дом горел.
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