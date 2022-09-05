Таксист проехал на "красный" и снёс курьера на моноколесе

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На Профсоюзной улице в Москве водитель такси пытался проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбил курьера, передвигавшегося на моноколесе.
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По данным прокуратуры, водитель такси проехал на запрещающий сигнал светофора.
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они как дтп - сразу едут обратно и дело с концом. через полгода год - под другим именем уже)
Как человека жалко.