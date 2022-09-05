FISHKINET
Сообщество Аварии 5879 постов • 512 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Таксист проехал на "красный" и снёс курьера на моноколесе

Таксист проехал на "красный" и снёс курьера на моноколесе

Автор:
05 сентября 2022 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   моноколесо   смертельное дтп   таксист   
406
1
2
На Профсоюзной улице в Москве водитель такси пытался проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбил курьера, передвигавшегося на моноколесе.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   моноколесо   смертельное дтп   таксист   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−57
Thomsen 2 часа назад
Я был свидетелем этого кошмара. Всё на моих глазах случилось. Таксист из машины не вышел, буквально сразу выскочила пассажирка с заднего сиденья, стала на перекрёстке перед лежащим парнишкой, чтобы никто не наехал. Курьер признаков жизни не подавал после такого сальто, но крови было мало - шлем. Таксист - мpaзoта конченая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−130
Валерий Петров 4 минуты назад
таксист билеты на родину бронировал, вот и из машины не вышел даже.
они как дтп - сразу едут обратно и дело с концом. через полгода год - под другим именем уже)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Олег 14 минут назад
Вот и встретились два одиночества, желающие заработать ВСЕХ ДЕНЕГ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 17 минут назад
капец. неудивительно почему такси каждый день в Москве тормозят ДПС с МАДИ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Провокатор 22 минуты назад
Ну что тут скажешь? Таксист успел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 55 минут назад
Когда вижу едущего на моноколесе, то всегда ловлю себя на мысли, что у него чего-то не хватает, а потом понимаю - летающих разноцветных предметов для жонглирования или шеста для балансирования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Таксисты давно охренели. И дело не в моноколесе. Они на зеленого человечка, люди переходят, несутся совершенно внаглую
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MPEG-8 2 часа назад
А, чем думал этот уткоробот когда гнал с такой скоростью в потоке машин, не место ему там.
Как человека жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 2 часа назад
За такую музыку - пришибить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
М С 2 часа назад
Одного не могу понять. Человека убили на ваших глазах, а вы лайки ставите...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

356986



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко высказался о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию
«Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко...
Супруги 20 лет сажали деревья и смогли восстановить целую экосистему
Супруги 20 лет сажали деревья и смогли восстановить целую экосистему
Набирающие популярность в сообществах
Художник Ханс Андерсен Брендекильде
Художник Ханс Андерсен Брендекильде
Борщ. Суп такой… красного цвета. Из капусты
Борщ. Суп такой… красного цвета. Из капусты
Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview
Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#СССР#факты#кино#Россия#прикол#подборка
#фото#интересно#история#фотографии#сатира#комментарии#страна#скандал
#животные#люди#сарказм#в мире#Разное#Приколы#новости#логика
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене Авария дня. Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП под Саратовом Авария дня. Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП под Саратовом Авария дня. В ДТП на Пермском тракте погибла девочка и еще три человека пострадали Авария дня. В ДТП на Пермском тракте погибла девочка и еще три человека пострадали Авария дня. Съездил дедушка за стройматериалами Авария дня. Съездил дедушка за стройматериалами Авария дня. Лобовое столкновение с КамАЗом в Нижнем Тагиле Авария дня. Лобовое столкновение с КамАЗом в Нижнем Тагиле Авария дня. Сон ценою в жизнь на трассе в Ленинградской области Авария дня. Сон ценою в жизнь на трассе в Ленинградской области

На что жалуетесь?

Вернуться