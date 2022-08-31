Без подушек безопасности и АБС: "Автоваз" продает новые упрощенные модели "Нивы"

Производитель предупреждает, что эта машина сертифицирована по новым правилам, поэтому за пределы РФ на ней выезжать нельзя.
"Автоваз" уже начал продавать модели "Нивы Тревел", купить которые можно пока лишь в комплектации "Классик 2022". Чего лишился и что приобрел этот автомобиль?
Во-первых, у машины отсутствует подушка безопасности водителя. Кроме этого, нет системы вспомогательного торможения BAS и АБС. На подогрев передних сидений при таком апгрейде было бы наивно рассчитывать. И правильно - его тоже нет, как и кондиционера с охлаждаемым вещевым ящиком.
Кроме прочего, из комплектации изъяли подлокотник водителя с подстаканниками, что на фоне остальных резекций уже не удивляет.
Зато, в отличии от упрощенных "Нивы Ледженд" и "Лады Гранты", "Ниву Тревел" сразу оснастили и стали продавать с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Чтобы включить экстренное оповещение, придется нажать на кнопку. Т.е. автоматически система не срабатывает, и её запуск подчинен механике.
А теперь о ценах. В комплектации "Классик 2022" "Ниву Тревел" можно приобрести за миллион рублей - цена начинается от 998 000 Р. Конечно, по программе льготного кредитования стоимость авто будет чуть ниже.
Ну и как авто с упрощенной комплектацией, эта модель Нивы может перемещаться только по территории РФ. Об этом предупреждает производитель.
Источник:
АНТИФИШКИ
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