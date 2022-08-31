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Без подушек безопасности и АБС: "Автоваз" продает новые упрощенные модели "Нивы"

Без подушек безопасности и АБС: "Автоваз" продает новые упрощенные модели "Нивы"

Автор:
31 августа 2022 12:33
Сообщество : Автомир
Метки: Niva Travel Classic 22   авто   автоваз   комплектация   машина   нива   подушка безопаности   продажи   
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Производитель предупреждает, что эта машина сертифицирована по новым правилам, поэтому за пределы РФ на ней выезжать нельзя.

"Автоваз" уже начал продавать модели "Нивы Тревел", купить которые можно пока лишь в комплектации "Классик 2022". Чего лишился и что приобрел этот автомобиль?

Во-первых, у машины отсутствует подушка безопасности водителя. Кроме этого, нет системы вспомогательного торможения BAS и АБС. На подогрев передних сидений при таком апгрейде было бы наивно рассчитывать. И правильно - его тоже нет, как и кондиционера с охлаждаемым вещевым ящиком.

Кроме прочего, из комплектации изъяли подлокотник водителя с подстаканниками, что на фоне остальных резекций уже не удивляет.


Зато, в отличии от упрощенных "Нивы Ледженд" и "Лады Гранты", "Ниву Тревел" сразу оснастили и стали продавать с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Чтобы включить экстренное оповещение, придется нажать на кнопку. Т.е. автоматически система не срабатывает, и её запуск подчинен механике.


А теперь о ценах. В комплектации "Классик 2022" "Ниву Тревел" можно приобрести за миллион рублей - цена начинается от 998 000 Р. Конечно, по программе льготного кредитования стоимость авто будет чуть ниже.


Ну и как авто с упрощенной комплектацией, эта модель Нивы может перемещаться только по территории РФ. Об этом предупреждает производитель.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Niva Travel Classic 22   авто   автоваз   комплектация   машина   нива   подушка безопаности   продажи   
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11  комментариев
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603
Жирный бот 59 минут назад
не надо сейчас автомобили покупать, если есть старый - лучше его довести до ума..
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10k
kaboza Полчаса назад
в место надписи airbag вешают?
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−43
Thomsen 48 минут назад
А на кой ляд, простите, эту ниву так помпезно назвали - Travel??? Экспорт ей не грозит, сертифицирован по ГОСТам каких-то лохматых 80гг прошлого венка - зачем лепить этому эрзацу слово из ненавистного английского языка, который завтра исключат из школьной программы? Ну и назвали бы "матрёшкой" или "валенком". Или что-нибудь из бурятского или аварского. Хотя нет - есть же прекрасная поговорка - "ободрали, как липку". Нива-Липка - это норм, по-моему.
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