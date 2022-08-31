Без подушек безопасности и АБС: "Автоваз" продает новые упрощенные модели "Нивы"

"Автоваз" уже начал продавать модели "Нивы Тревел", купить которые можно пока лишь в комплектации "Классик 2022". Чего лишился и что приобрел этот автомобиль?

Во-первых, у машины отсутствует подушка безопасности водителя. Кроме этого, нет системы вспомогательного торможения BAS и АБС. На подогрев передних сидений при таком апгрейде было бы наивно рассчитывать. И правильно - его тоже нет, как и кондиционера с охлаждаемым вещевым ящиком.

Кроме прочего, из комплектации изъяли подлокотник водителя с подстаканниками, что на фоне остальных резекций уже не удивляет.