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В Бийске на коммунальном мосту 21-летний водитель "Девятки" пытался опередить попутную "Мазду", но не справился с управлением и зацепил её. Оба автомобиля вылетели на встречную полосу, где задели "Тойоту" и врезались в автобус.
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Женщины управлявшие "Маздой" и "Тойотой" также не получили серьёзных травм.
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Водитель "Девятки" получили незначительные травмы.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: ВАЗ аварии авария дня авто авто аварии видео дтп массовое дтп
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Ну и чисто технически, куда оно спешило, выиграть 10 секунд? следующий светофор все уравняет
там пробка может быть максимум 2 минуты постоять, город проехать от одного края до до другого 20-30 минут