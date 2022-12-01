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Авария дня. Водитель ВАЗа устроил массовое ДТП на мосту в Бийске

Авария дня. Водитель ВАЗа устроил массовое ДТП на мосту в Бийске

Автор:
01 декабря 2022 13:32
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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В Бийске на коммунальном мосту 21-летний водитель "Девятки" пытался опередить попутную "Мазду", но не справился с управлением и зацепил её. Оба автомобиля вылетели на встречную полосу, где задели "Тойоту" и врезались в автобус.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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9  комментариев
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13k
Александр 2 часа назад
Судя по тому, как ваз разложило - там жёсткость корпуса чуть лучше пакета молока... Вот её и кидает.
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66k
Вит Z 3 часа назад
Неужели дибилушка живой???Судя по тому,как смяло девятку,там писец полный...
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Уже по первым кадрам всем стало понятным, кто станет инициатором ДТП. Это понятно всем, кроме них самих - "шашечников" нетрадиционной ориентации.
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1k
Андрей Еделькин 3 часа назад
Не порядок что травмы не значительные
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1k
Andrey 3 часа назад
если мне не изменяет склероз, то обгон в тоннелях, на мостах и эстакадах запрещен, там еще и сплошная разметка скорее всего была нарисована для самых тупых
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