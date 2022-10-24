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Авария дня. Массовое ДТП в Хабаровске на мосту

Авария дня. Массовое ДТП в Хабаровске на мосту

Автор:
24 октября 2022 12:53
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   массовое дтп   
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На мосту через Амур водитель небольшого грузовика Mitsubishi не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся Honda CR-V, Ford Mondeo, Toyota Probox. Также участником ДТП стал автомобиль Toyota Wish.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   массовое дтп   
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