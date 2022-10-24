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На мосту через Амур водитель небольшого грузовика Mitsubishi не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся Honda CR-V, Ford Mondeo, Toyota Probox. Также участником ДТП стал автомобиль Toyota Wish.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители Mitsubishi и Toyota Probox, а также её пассажир.
Момент столкновения
Источник:
Последствия ДТП
Источник:
АНТИФИШКИ
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