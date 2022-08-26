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Авария дня. Дерзкий, как понос резкий

Авария дня. Дерзкий, как понос резкий

Автор:
26 августа 2022 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   лихач   шашечник   
1318
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На Минском шоссе в районе Одинцово водитель Mercedes на огромной скорости играл в "шашки" и влетел в попутный Hyundai.
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Источник:

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Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   лихач   шашечник   
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12  комментариев
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26k
Киры4 3 часа назад
Очень жаль, что его папа не знал про презервативы.
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Thyme 14 минут назад
- Пострадавших нет?
- Пока нет...
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1k
Вадим Курбатов 16 минут назад
Когда ж они суки вымрут все. Введите уже пожизненное лишение за такое, не всем дано водить транспорт! Понятно, что на таких пополняют бюджет, но некоторые спонсоры конкретно перегибают.
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7
Pavel Spirin Полчаса назад
Остановиться, убедиться что мерседесовец выжил, и добить на месте. Оказав ему тем самым первую помощь
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9k
Сол Гудман 55 минут назад
водятла мерса, повесить за яйца на площади
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5k
yahaomsk 2 часа назад
небось опять какойнить блохер видосики для ютуба клепал?
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8k
Trenzel2003 2 часа назад
Я что быстро ехал?
Нет, ты низко летел!
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990
Шурман 2 часа назад
Все это печально , вопрос к регу а остановиться слабо ? мерсу можно не помогать но тому кому в жопу заехали и крутануло там помощь явно нужна , ремни могли грудную переломить или передавить или зажать , режик бы достал и помог выбраться .
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−109
HalloFreeSpace 3 часа назад
GTA - первый час игры ...
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15k
Совранский 3 часа назад
Жаль не в столб убрался гонщик недоделанный!!!
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2k
pinbalist 3 часа назад
Да какой же это водитель? Долб..б обыкновенный
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Олег

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