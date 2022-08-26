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На Минском шоссе в районе Одинцово водитель Mercedes на огромной скорости играл в "шашки" и влетел в попутный Hyundai.
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Последствия ДТП
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