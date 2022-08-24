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Авария дня. Таксист влетел в сломавшийся на МКАД автомобиль

Авария дня. Таксист влетел в сломавшийся на МКАД автомобиль

Автор:
24 августа 2022 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   пешехода сбили   
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На 83-м км МКАД водитель такси на полной скорости влетел в сломавшийся "Шевроле". Травмы получили два человека, которые в момент ДТП находились рядом с транспортным средством.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   пешехода сбили   
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14  комментариев
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6k
Core 3 часа назад
таксист уже бежит в свой аул наверняка( это наглядный пример почему нельзя стоять посреди дороги. что мешало отползти на обочину непонятно.
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−194
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
ну какой это таксист... это же чурка
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11k
Александр 52 минуты назад
На наших дорогах нужно выставлять сигнальный треугольник, примотанный к противотанковому ежу...
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4k
iovan2011 2 часа назад
Вы видели наших таксистов? Если вы с профессиональными правами приедете в Германию вы будет полгода переучиваться. А они кроме ослов и баранов ничего не водили и за копейки в угоду сверхприбылей компаний готовы здесь подвергать риску свою и чужую жизнь. Толи ещё будет
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23k
Matrosskin 3 часа назад
Чувак вообще бессмертный, идет в полосе спиной к движению... Вместо того чтоб свалить на левую обочину и махать оттуда жилетом, пока машины не начнут притормаживать
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47k
Элек Мек 3 часа назад
Таксисты как в Москве,так почти по всей России ословоды,потому особого удивления это не вызывает.
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10k
Rus77 3 часа назад
Эти далюайобы "иностранные специалисты" все как один в телефоне, для них принципиально экономить на наушниках! Ладно в машинах, так они еще и на велосипедах (доставщики в основном) одной рукой рулит другой телефон держит и всё внимание не на дорогу!
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3k
!ГЕНнадий 3 часа назад
Спасибо дептрансу за такой ватермарк!. Немного обочины, всёж видно - есть куда ещё расти..
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0
Дуршлак !ГЕНнадий 2 часа назад
Кто-нибудь знает какие программы для удаления таких ватермарков?
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Про таксиста много можно говорить, но есть правила аварийной остановки
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Понаклепали своих сатанинских тележек и носятся, как угорелые: туда - сюда, туда - сюда, туда - сюда.
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Олег

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