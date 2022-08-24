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На 83-м км МКАД водитель такси на полной скорости влетел в сломавшийся "Шевроле". Травмы получили два человека, которые в момент ДТП находились рядом с транспортным средством.
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Также повреждения получил автомоибля ВАЗ-2114, водитель которого, видимо, хотел оказать помощь в буксировке.
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