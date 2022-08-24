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DeLorean уже в будущем: концепты Alpha5 Plasmatail и Omega 2040 показали в Калифорнии

DeLorean уже в будущем: концепты Alpha5 Plasmatail и Omega 2040 показали в Калифорнии

Автор:
24 августа 2022 13:54
Сообщество : Автомир
Метки: DeLorean Alpha5   авто   автодизайн   автомир   автомобили   делореан   концепт   концепт-кар   
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Несколько месяцев назад компания DeLorean продемонстрировала электромобиль Alpha5 в Пеббл-Бич, теперь они представили два других интересных концепта: Alpha5 Plasmatail 2024 и Omega 2040 предлагают видение ближайшего и далекого будущего бренда.
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Источник:

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Метки: DeLorean Alpha5   авто   автодизайн   автомир   автомобили   делореан   концепт   концепт-кар   
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3  комментария
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17k
Delhana 2 часа назад
Чтож все такое непрактичное? Ну все же болезни восьмерки с длинной тяжелой дверью гарантированы. Хоть бы копейку научились делать сначала. А на второй машине, ну где там место для трех человек сзади и багажник для центнера кабачков?
Как нихера делать не умели, так ничему и не научились, чисто понторезки бессмысленные.
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13k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Было уже!
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3k
SandMANn 2 часа назад
Круто! Крайнее фото чем то напомнило типа насекомое
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