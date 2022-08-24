DeLorean уже в будущем: концепты Alpha5 Plasmatail и Omega 2040 показали в Калифорнии

На живой презентации Alpha5 представители DeLorean не сообщили о грядущей новинке ничего нового — известно лишь, что серийная версия выйдет на рынок в 2024 году, а вслед за ней появятся другие новые модели. Какими могут быть эти другие модели, дают понять два концепта, представленные в Пеббл-Бич в виде полноразмерных макетов с наглухо затонированными стёклами — универсал Alpha5 Plasmatail и внедорожник Omega.