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Большой брат следит за тобой: в Калининграде пьяную автомобилистку задержали благодаря камерам

Большой брат следит за тобой: в Калининграде пьяную автомобилистку задержали благодаря камерам

Автор:
18 августа 2022 13:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Mercedes   авто   видео   гибдд   женщина за рулем   задержание   пьяный водитель   пьяный за рулем   
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В Калининграде сотрудники компании систем видеонаблюдения «Безопасный город» помогли инспекторам ДПС задержать пьяную автомобилистку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Mercedes   авто   видео   гибдд   женщина за рулем   задержание   пьяный водитель   пьяный за рулем   
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31  комментарий
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22k
albedo 2 часа назад
Я из Москвы.
У нас камеры чуть ли не на каждом, что называется, шагу.
И считаю это БЛАГОМ.
Для законопослушных граждан.

Любое ДТП - бесполезно мычать - это он меня подставил.
ГАИшники прямо на месте ДТП получают видео - как было дело.
Благодаря камерам мой путь с работы на машине уменьшился двое - больше никто не гоняет, ни лезет с обочины и так далее.
Потому что штраф неминуем.
Система распознавания лиц, работающая от данных камер ловит сама любого преступника в розыске.
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10k
Ivan 5 минут назад
Шесть лет как калининградец. По дорогам за рулём, по переходам пешком ходить - страшно. Обезбашенных больше, чем водил. Как было в Алматы хорошо: прибухнул - в любую службу такси позвонил и трезвый водила тебя на твой тачке до дому. Тогда было три тыщи таньга, щас не знаю.
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2k
cfhfwby 17 минут назад
Бабы стали лидерами не только в малом и среднем бизнесе, но в алкогольном потреблядстве тоже.
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13k
Голос Вселенной 41 минуту назад
Лишение на полтора года. Штраф 30 килорублей плюс оплата эвакуатора и прочие траты.
Уверен, это было самое дорогое распитие спиртного в ее жизни.
ЗЫ Хорошо еще никого не сбила, не угробила!
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86
Robot Terminatorovich 49 минут назад
Супер!!!!! Молодцы!!!!
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10k
Hunson Abadeer Час назад
хорошо быстро сработали!!
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17k
Dr.CrAzY Час назад
права забрать навсегда! машину на аукцион - деньги от продажи на развитие программы "безопасный город"!
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944
Homem 2 часа назад
Молодцы,но ещё бы прихватилитого,который с ножом кидается на людей в подъезде.
Ссылка www.youtube.com
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8k
Мариус 2 часа назад
Ездить на Мерседесе и пить Вильям Лоусон - это ж... пи.сец какой-то
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Только что зашел приложение Такси и выяснил, что даже до моей дачи сейчас по пробкам час 20 минут вызов "трезвого водителя" обойдется в 3 400 рублей. Удивительно! И ведь это правда помогло бы избежать всех проблем, включая многократно превышающий штраф и лишение ВУ. Красота! Пользуйтесь лайфхаком, если кто не знал)
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
и вообще она не только пьяная была но пикселями подернулась!
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