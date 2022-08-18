Большой брат следит за тобой: в Калининграде пьяную автомобилистку задержали благодаря камерам

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В Калининграде сотрудники компании систем видеонаблюдения «Безопасный город» помогли инспекторам ДПС задержать пьяную автомобилистку.
Операторы заметили группу молодых людей, распивающих алкоголь на багажнике "Мерседеса". Спустя некоторое время, компания села в машину и поехала кататься. Сотрудники «Безопасного города» сразу же позвонили в ГИБДД и сообщили о пьяном водителе.
Пассажир перекрестился и сел в автомобиль, но это не спасло нарушителей от сотрудников ДПС
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31-летняя женщина "надула" значение многократно превышающее допустимые нормы.
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АНТИФИШКИ
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У нас камеры чуть ли не на каждом, что называется, шагу.
И считаю это БЛАГОМ.
Для законопослушных граждан.
Любое ДТП - бесполезно мычать - это он меня подставил.
ГАИшники прямо на месте ДТП получают видео - как было дело.
Благодаря камерам мой путь с работы на машине уменьшился двое - больше никто не гоняет, ни лезет с обочины и так далее.
Потому что штраф неминуем.
Система распознавания лиц, работающая от данных камер ловит сама любого преступника в розыске.
Уверен, это было самое дорогое распитие спиртного в ее жизни.
ЗЫ Хорошо еще никого не сбила, не угробила!