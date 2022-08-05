Ferrari 512 BB Koenig Special: чистое излишество 1980-х

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В то время было очень мало компаний или людей, достаточно смелых, чтобы модифицировать Ferrari, но одной из самых успешных в этом деле была Koenig, которая добавляла больше дикости спорткарам из Маранелло.
Этот Ferrari 512 BB 1980 года выпуска имеет пробег всего 57 629 километров. Суперкар ни разу не реставрировали, но он находится в довольно хорошем состоянии внутри и снаружи.
В 1983 году суперкар попал ко второму владельцу, которые решил отправить его в тюнинг-ателье Koenig. Там добавили эпатажный кузовной обвес с высоким антикрылом, золотистыми дисками и низким передним сплиттером.
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4,9-литровый 12-цилиндровый мотор, благодаря некоторому тюнингу, теперь выдаёт около 450 лошадиных сил. Он сочетается с двухдисковой пятиступенчатой механической коробкой передач, при помощи которой крутящий момент передаётся на задние колёса.
Редкий автомобиль был выставлен на аукцион Collecting Cars, где его продали за 166 666 евро. При продаже также были переданы оригинальные документы, включая информацию о комплекте Koenig.
Koenig — это немецкая тюнинговая компания, основанная Вилли Кенигом в 1977 году с целью сделать Ferrari «настоящим спорткаром». А причиной послужило его недовольство характеристиками приобретенного им 365 GT4BB.
Источник:
АНТИФИШКИ
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