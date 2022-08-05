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Ferrari 512 BB Koenig Special: чистое излишество 1980-х

Ferrari 512 BB Koenig Special: чистое излишество 1980-х

Автор:
05 августа 2022 09:37
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari 512   Koenig   Koenig Specials   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   
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В то время было очень мало компаний или людей, достаточно смелых, чтобы модифицировать Ferrari, но одной из самых успешных в этом деле была Koenig, которая добавляла больше дикости спорткарам из Маранелло.
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Источник:

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Метки: Ferrari   Ferrari 512   Koenig   Koenig Specials   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   
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