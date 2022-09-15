Не называйте его кроссовером! Первый семейный автомобиль Ferrari Purosangue с кричащим двигателем V12

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Ferrari Purosangue 2023 года опоздал на вечеринку роскошных кроссоверов и внедорожников, но с красивой внешностью и V12 спереди, а также максимальной скоростью 310 км/ч, похоже, ожидание того стоило.
В наше смутное время дороги заполонили кроссоверы всех мастей. Седаны теряют позиции на рынке, доступные купе вообще вымерли как класс, даже «честные» внедорожники уступают место кроссоверам – универсальному транспортному средству для миллионов граждан: от домохозяек, до миллионеров. Первыми среди премиум-брендов курицу, несущую «золотые яйца» приручили в Porsche и извлекли из этого максимальную выгоду, практически перезапустив бизнес. Конкуренты начали активно подтягиваться, кроссоверы сегодня предлагают Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Bentley и даже Rolls-Royce, поскольку невозможно игнорировать огромный интерес потребителей и, соответственно, терять деньги.
В Ferrari завистливо смотрели на рост продаж Porsche и Lamborghini, обеспеченный Cayenne и Urus. Однако, опасаясь утратить собственную идентичность, долгие годы кропотливо разрабатывали свой вариант кроссовера и вот, наконец-то, явили миру Purosangue с 12-цилиндровым двигателем мощностью 725 лошадиных сил!
Нельзя не обратить внимание на название. Произнося Purosangue, в переводе – "Чистокровный", можно сломать язык, но это все равно лучше, чем Pagani Huayra («Уайра» на самом деле)…
Представители Ferrari заявляют, что Purosangue не станет массовым автомобилем, никто не позволит превратить легендарный бренд в масс-маркет. Объем производства составит не более 20 процентов от общей производственной программы итальянского бренда, плюс автомобиль будет стоить чрезвычайно дорого – от 390 000 евро. Так что, б/у Ferrari возле кафе узбекской кухни где-нибудь за Уралом мы вряд ли когда-нибудь увидим!
Также Ferrari не хотят, чтобы Purosangue называли кроссовером или внедорожником! По их мнению, Purosangue создает собственную категорию автомобилей FUV – Ferrari Utility Vehicle. Дизайнеры итальянского бренда говорят о форме автомобиля, как о произведении искусства и тщательно дистанцируются от каких-либо сравнений. Автомобиль действительно красивый, без всякой агрессии и излишеств.
Под капотом 6,5-литровый V12, созданный «по старой школе» - без гибридных дел, турбин и прочей электрификации, что должно заинтересовать фанатов классических автомобильных технологий. Полный привод работает только до 80 км/ч, дальше – исключительно задний. Коробка передач – восьмиступенчатая с двумя сцеплениями, причем установлена сзади, обеспечивая идеальную развесовку. Правда, инженерам Ferrari не удалось сотворить чудо и весит Purosangue более 2 тонн, но двигатель мощностью 725 лошадиных сил позволяет разгонять кроссовер до 100 км/ч за 3,3 секунды, а за 10,6 секунды – до 200 км/ч. Максимальная скорость достойна Ferrari – 310 км/ч. 80 % крутящего момента доступны уже с 2000 оборотов в минуту, так что с динамикой проблем не предвидится. Как и с управляемостью, инженеры бросили все силы на разработку инновационной пневмоподвески, дабы ни у кого не возникло сомнений, что это Ferrari!
Интересно решены двери: задние открываются против движения, так называемые «Suicide doors» - «Двери самоубийцы». Подобная конструкция широко применялась на заре автомобилестроения, но впоследствии не использовалась за редким исключением. Сегодня заднепетельные двери предлагает только царь-кроссовер Rolls-Royce Cullinan, а некоторое время назад – Lincoln Continental. Садится назад с такими дверями, конечно, удобно. Места в салоне достаточно много, багажник можно увеличить, сложив задние кресла, но кто будет использовать Ferrari для перевозки картофеля?! Тем не менее, на сегодняшний день – это самый практический Ferrari.
Интерьер оформлен очень интересно. Здесь нет модных сегодня огромных тач-скринов. Экран есть, но он для пассажира, а владельцу Ferrari, который скорее всего носит классические наручные часы, а не Apple Watch, большая мультимедиа не к чему. Но и навигации нет, итальянцы решили, что маршрут можно посмотреть в смартфоне… Я бы не удивился, если бы они вообще отказались от экранов в салоне, электроника развивается стремительно и также устаревает, маленькие экраны смотрятся сегодня в суперкарах начала 2000-х годов, по крайней мере, странно, а Purosangue рискует в будущем стать классикой!
В общем, последний бастион пал. Впервые за 75-летнюю историю Ferrari официально выпускает пятидверный автомобиль. И это не плохо. Это жизнь! Первые автомобили отгрузят клиентам в 2023 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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