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Не называйте его кроссовером! Первый семейный автомобиль Ferrari Purosangue с кричащим двигателем V12

Не называйте его кроссовером! Первый семейный автомобиль Ferrari Purosangue с кричащим двигателем V12

Автор:
15 сентября 2022 08:20
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari Purosangue   Purosangue   авто   автомир   автомобили   кроссовер   паркетник   
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Ferrari Purosangue 2023 года опоздал на вечеринку роскошных кроссоверов и внедорожников, но с красивой внешностью и V12 спереди, а также максимальной скоростью 310 км/ч, похоже, ожидание того стоило.

Источник:

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Метки: Ferrari   Ferrari Purosangue   Purosangue   авто   автомир   автомобили   кроссовер   паркетник   
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6  комментариев
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1k
Оксид Бетона Час назад
Да гавно, [мат]! УАЗ рулит!
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−33
Thomsen 16 минут назад
< Первый семейный автомобиль Ferrari Purosangue с кричащим двигателем V12 >

Семейный....

Семья слесаря трамвайного депо из Саратова интересуется - когда ждать в России? Семья ищет замену своему 15-летнему хундаю.
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23k
Тигран Саркисян 18 минут назад
С переди вылитый порш тайкан)
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114
Sata33 Полчаса назад
Красивый )
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364
Lesnik Полчаса назад
Хочется называть его "поросёнок"... Ну не могу я его название запомнить..
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48k
dima423 Час назад
Крутая тачила...надо будет со следущей зп взять)
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