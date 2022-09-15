Не называйте его кроссовером! Первый семейный автомобиль Ferrari Purosangue с кричащим двигателем V12

Интерьер оформлен очень интересно. Здесь нет модных сегодня огромных тач-скринов. Экран есть, но он для пассажира, а владельцу Ferrari, который скорее всего носит классические наручные часы, а не Apple Watch, большая мультимедиа не к чему. Но и навигации нет, итальянцы решили, что маршрут можно посмотреть в смартфоне… Я бы не удивился, если бы они вообще отказались от экранов в салоне, электроника развивается стремительно и также устаревает, маленькие экраны смотрятся сегодня в суперкарах начала 2000-х годов, по крайней мере, странно, а Purosangue рискует в будущем стать классикой!