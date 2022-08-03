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Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition: современная классика

Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition: современная классика

Автор:
03 августа 2022 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   gelandewagen   авто   автомир   автомобили   кабриолет   
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Прошло почти десять лет с тех пор, как Mercedes-Benz G500 Cabriolet сняли с производства. Было выпущено всего около 200 единиц, и неизвестно, сколько из них сохранилось до наших дней, поэтому приятно видеть этот экземпляр, который напоминает нам об этом очень редком G-классе.
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Источник:

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   gelandewagen   авто   автомир   автомобили   кабриолет   
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