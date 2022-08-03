Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition: современная классика

Конечно, финальная версия кабриолета заинтересовала фанатов марки, многие хотели заскочить в последний вагон уходящей эпохи и пытались сделать заказ на автосалоне во Франкфурте 2013 года, где автомобиль представили. Но не тут-то было! Все 200 автомобилей были проданы избранным клиентам задолго до старта официального производства. «Кабрио-Гелик» в версии Final Edition моментально стал классикой и стоит сегодня 500 000 – 600 000 долларов, т.е. не просто дорого, а чрезвычайно дорого.



P.S. Интересно, что первый Geländewagen с двигателем V8 был вовсе не Mercedes-Benz: