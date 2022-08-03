Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition: современная классика

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Прошло почти десять лет с тех пор, как Mercedes-Benz G500 Cabriolet сняли с производства. Было выпущено всего около 200 единиц, и неизвестно, сколько из них сохранилось до наших дней, поэтому приятно видеть этот экземпляр, который напоминает нам об этом очень редком G-классе.
Автомобили Mercedes-Benz Geländewagen занимают в автомобильной культуре особое место и на это есть веские причины. Представленный в 1979 году G-Wagen стилистически не менялся около сорока лет, постепенно превращаясь из кондового армейского вездехода, салон которого можно мыть из шланга, в атрибут роскошной жизни, все еще способный на внедорожные подвиги.
Mercedes-Benz 230 G 1979 г.в.
Автомобиль, созданный в сотрудничестве в австрийской компанией Steyr-Puch, проделал такой путь, который невозможно было представить при старте проекта. Изначально задуманный как сугубо утилитарный транспорт для военных, представителей специальных служб и немногочисленных гражданских, Geländewagen впоследствии стал новой ветвью в модельной гамме Mercedes-Benz и позволил немцам ворваться в сегмент рынка, где долгие годы господствовали англичане с Land Rover…
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Начало 1990-х принесло самые большие изменения Geländewagen – была обновлена платформа, а в 1994 году название обрело корпоративную форму: G-класс! Изменения ходовой части, сделали Geländewagen несколько более пригодным к гражданской эксплуатации, что совпало с взрывным ростом популярности внедорожников и обеспечило рост продаж. Интересно, что появление цивильного салона и изменение концепции автомобиля нисколько не снизило внедорожный потенциал. Он стал еще больше, поскольку инженеры внедрили постоянный полный привод, вместо принудительно подключаемого. Клиентам предложили мощные 8-цилиндровые и даже 12-цилиндровые двигатели! Формировался новый имидж «немецкого УАЗика», как роскошного и престижного внедорожника.
Автомобиль любили все: русские чиновники и бандиты, арабские шейхи, американские селебрити. Соответственно, предлагалась масса лимитированных версий и G500 Cabriolet Final Edition одна из самых интересных. В первую очередь это внедорожник с откидным верхом, что встретишь не часто в современном мире, хотя аналоги, безусловно, были… Во-вторых, все 200 выпущенных автомобилей оснащены 5,5-литровым V8 мощностью практически 400 лошадиных сил, способных при определенной сноровке лишить пассажиров кабриолета волос как на голове, так и на прочих выступающих частях тела. Причем волосы сначала становились седыми… Неспроста-же такой автомобиль сняли с производства! Времена менялись, вопросы экологии и безопасности выходили на первый план.
Конечно, финальная версия кабриолета заинтересовала фанатов марки, многие хотели заскочить в последний вагон уходящей эпохи и пытались сделать заказ на автосалоне во Франкфурте 2013 года, где автомобиль представили. Но не тут-то было! Все 200 автомобилей были проданы избранным клиентам задолго до старта официального производства. «Кабрио-Гелик» в версии Final Edition моментально стал классикой и стоит сегодня 500 000 – 600 000 долларов, т.е. не просто дорого, а чрезвычайно дорого.
P.S. Интересно, что первый Geländewagen с двигателем V8 был вовсе не Mercedes-Benz:
P.S. Интересно, что первый Geländewagen с двигателем V8 был вовсе не Mercedes-Benz:
Источник:
АНТИФИШКИ
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